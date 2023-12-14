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АНАЛІТИКА

Низка аграрних асоціацій просить президента знайти компроміс щодо ринку землі

22:35 14.12.2023 |

Новини АПК

 

Всеукраїнська аграрна рада, Аграрний союз України, Всеукраїнський конгрес фермерів, Асоціація фермерів та приватних землевласників України та Всеукраїнський аграрний форум звертаються до президента Володимира Зеленського з проханням знайти компроміс щодо другого етапу земельної реформи, який з 1 січня 2024 року запроваджує продаж в "одні руки" до 10 тис. га.

"Задля збереження балансу та надання рівних прав для всіх без винятку українських аграріїв учасники круглого столу виступили проти підняття ліміту допустимого обсягу землі у власності однієї особи з поточних 100 до 10 тис. гектарів в одні руки з 2024 року. Вони пропонують залишити до кінця війни й ще на два роки після перемоги ліміт 100 гектарів в "одні руки" як для юридичних, так і для фізичних осіб", - йдеться в поширеній у четвер заяві за підсумками круглого столу.

Згідно з нею, державні органи ігнорують заклик цих асоціацій до дискусії та переговорів.

"Ми, малий і середній бізнес, - це 65% усього аграрного бізнесу, який приносить країні 20% ВВП. Чому ми тут сьогодні? Якщо відверто, тому що ми боїмося. Нам не донесли аргументи, нам не пояснили, що буде з 1 січня 2024 року", - наголосив голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун.

За його словами, бажання малих і середніх аграріїв відтермінувати збільшення з 2024 року лімітів на купівлю землі пояснюють критичним фінансовим станом агропідприємств у 2023 році: в умовах війни в них немає коштів на купівлю землі.

Голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков заявив, що закон про ринок землі не може діяти в умовах воєнного стану, коли велика кількість потенційних покупців перебуває в лавах ЗСУ.

"Великий агробізнес - за ринок землі, середній - проти лімітів, малий - проти другого етапу взагалі. І це під час війни. Аграрні асоціації висловлюють те, що болить фермерам. Вважаю, що владі треба вислухати агросектор і напрацювати єдине рішення, яке влаштує всіх, як у 2019 році, коли ухвалювали закон", - зазначила голова Всеукраїнського аграрного форуму, що об'єднує асоціації малого, середнього та великого аграрного бізнесу, Марія Дідух.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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