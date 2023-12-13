Мінагрополітики не планує змінювати другий етап земельної реформи в Україні - Сольський

Міністерство аграрної політики та продовольства України не планує вносити зміни до другого етапу земельної реформи, який стартує з 1 січня 2024 року.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

«З нового року у нас новий етап земельної реформи. Ніяких змін ми не плануємо. Це означає, що з нового року землю можуть купувати юридичні особи», - сказав Сольський.

Він зазначив, що повномасштабна війна в Україні спонукає пришвидшення реформ, а не їх сповільнення.

«Маємо рухатись в сторону лібералізації, а не жорсткого регулювання. Тому що війна - це причина навпаки рухатись швидше з реформами. В першу чергу ми маємо самі дбати про себе. Бізнес сентиментами не керується. У нас мають бути зручні правила, не гірші, ніж в країнах, де готові вкладати гроші», - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

З 1 січня 2024 року в Україні стартує другий етап впровадження ринку землі, коли землю зможуть купувати юридичні особи, зареєстровані в Україні. Придбати можна буде не більше 10 тис га земель сільськогосподарського призначення.