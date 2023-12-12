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Цибуля в Україні вже подорожчала на 40%
17:30 11.12.2023 |
Ціни на цибулю в Україні продовжують своє зростання, а середня оптова ціна на цю продукцію вже сягнула 14 грн/кг, що еквівалентно $0,48. Таким чином, із початку збирання пізніх сортів цибулі в серпні ціни на цю продукцію на ринку України вже зросли на 40%.
Як ідеться в повідомленні EastFruit, оптові ціни на цибулю в Україні зараз зростають швидше, ніж минулого сезону, коли до весни ціни на цибулю оновили всі історичні рекорди. До весни оптова ціна на цибулю сягнула 48 грн/кг або $1,31, а роздрібні ціни були ще вищими.
За даними щотижневого цінового моніторингу EastFruit, ціни на цибулю в сезоні 2022/2023, тобто перед тим, як навесні досягти рекордних рівнів, зросли до кінця першої декади грудня лише на 25% відносно цін на початок збирання. Тобто темпи зростання цін тоді були майже на 40% нижчими, ніж зараз. Однак і рівень ціни й під час збирання цибулі у 2022 році був значно нижчим, ніж у 2023 році.
До різкого зростання цін на цибулю в сезоні 2022/2023 років призвели наступні фактори:
* знищення російськими загарбниками однієї з найбільших зон виробництва цибулі в південних регіонах України, що перетворило Україну з експортера на великого імпортера цибулі.
* посуха в країнах Західної Європи, що призвела до різкого скорочення виробництва в головних країнах-виробниках.
* повені в Пакистані, що знищили значну частину врожаю цибулі цієї країни, яка є одним із найбільших експортерів цибулі в регіоні.
* морози в країнах Центральної Азії в січні, що знищили значну частину запасів цибулі, призвели до перетворення таких великих експортерів, як Узбекистан, Таджикистан і Казахстан, на нетто-імпортерів цибулі.
* заборони на експорт цибулі з Узбекистану, Киргизстану, Казахстану і Таджикистану в результаті вищевказаних обставин.
* заборона на експорт цибулі з Туреччини з метою збереження внутрішніх цін на прийнятному для споживачів рівні.
На цей час ціни на цибулю найнижчі в країнах Центральної Азії, а найвищі - в ЄС. У Польщі ціна на цибулю переважно стабільна і становить близько $0,41 за кг, що лише на 3 центи вище, ніж в Україні. У Молдові ціни зростають, але там цибуля на 10 центів дешевша, ніж в Україні. Молдова до вторгнення російських загарбників в Україну імпортувала з України цибулю.
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