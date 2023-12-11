Майже в усіх галузях сільського господарства цьогоріч зросло виробництво - УКАБ

В Україні у 2023 році майже в усіх галузях сільського господарства відбулось зростання виробництва у порівнянні з 2022 роком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Зазначається, що попри тенденцію до зростання виробництва, українське сільське господарство досі не відновилось до рівня 2021 року.

За оцінками УКАБ, у 2023 році в Україні виробництво зернових становить 60,8 млн т, що на 10% більше показника попереднього року. В асоціації пояснюють, що завдяки сприятливим погодним умовам, попри зменшення використання добрив, українськими аграріями все ж вдалось досягти гарних показників врожайності. Однак, обсяги виробництва залишаються на 31% меншими показника 2021 року.

Виробництво олійних культур цього року зросло на 18% - до 20,7 млн т. Цьому сприяли не лише погодні умова, а й зміна структури посівних площ в Україні. В УКАБ відмічають, що наявність розвиненої внутрішньої переробки, менша фізична врожайність олійних культур в порівнянні із зерновими, більша їх ціна та, відповідно, менша частка значних логістичних затрат при експорті - робить олійні більш привабливими для вирощування. Проте, цьогорічні обсяги виробництва залишаються на 10% менше показника 2021 року.

В Україні у 2023 році також зросло виробництво цукрових буряків до 11,7 млн т - це на 29% більше, ніж торік. За даними асоціації, цей показник трохи перевищив довоєнний обсяг, але лише за рахунок того, що на окупованих територіях та територіях, де зараз ведуться бойові дії, на відміну від зернових та олійних культур, цукровий буряк не вирощували через несприятливі для цієї культури природно-кліматичні умови.

Виробництво м'яса всіх видів цьогоріч зросло на 3% - до 3,1 млн т. В УКАБ пояснюють, що зростання відбувається в основному за рахунок м'яса птиці. Водночас обсяги виробництва залишаються на 9% менше показника 2021 року.

Зазначається, що показники виробництва молока у 2023 році продовжують падати. Молока виробили 7,5 млн т, що на 2% менше, ніж торік. Аналогічна ситуація з яйцями курячими, яких вироблено у 2023 році на 5% менше - 11 млрд шт.

Як повідомлялося, у 2022 році в Україні виробництво зернових скоротилось на 37% у порівнянні з 2023 роком. Виробництво олійних скоротилось на 24%. М'яса в Україні було вироблено на 11% менші, ніж у 2021 році, молока - на 12%, яєць - на 18%. Виробництво цукрових буряків скоротилось на 16%.