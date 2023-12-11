Фінансові новини
- |
- 11.12.23
- |
- 15:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
USDA підвищило прогноз експорту пшениці з України на 0,5 млн тонн і кукурудзи на 1 млн тонн
12:23 11.12.2023 |
Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз експорту пшениці з України в 2023/24 маркетинговому році (МР) на 0,5 млн тонн - до 12,5 млн тонн, а кукурудзи - на 1,0 млн тонн, до 21,0 млн тонн.
Згідно з грудневим звітом американського відомства, поліпшення прогнозу щодо експорту пшениці зроблено за рахунок скорочення оцінки перехідних залишків на кінець року на ті ж 0,5 млн тонн - до 2,58 млн тонн.
Стосовно кукурудзи, то USDA підвищило прогноз її врожаю також на 1 млн тонн - до 30,5 млн тонн.
Крім того, американські аналітики поліпшили оцінку перехідних залишків кукурудзи на 0,39 млн тонн як на початок цього МР (до 2,8 млн тонн), так і на його закінчення (до 6,82 млн тонн).
Загалом оновлений світовий прогноз урожаю пшениці на 2023/24 рік поліпшено на 1,03 млн тонн - до 783,01 млн за рахунок позитивного перегляду оцінок для Австралії та Канади, який компенсував погіршення прогнозу для Бразилії.
Оцінку глобального споживання пшениці підвищено на 1,82 млн тонн - до 794,66 млн, а світового експорту - на 2,18 млн тонн, до 207,19 млн тонн: крім України, поліпшено оцінки для США, Австралії та Канади.
Що стосується кукурудзи, то прогноз її врожаю підвищено в грудні на 1,28 млн тонн - до 1 млрд 222,07 млн тонн, а експорту - на 1,84 млн тонн, до 201,46 млн тонн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Окрім кораблів Sandown, «морська коаліція» Британії та Норвегії передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни
ТОП-НОВИНИ
|Арахамія заявив про бажання багатьох нардепів достроково припинити свої повноваження
|Британія та Норвегія створили нову «морську коаліцію» для допомоги Україні
|Україна отримає від Британії два військові кораблі
|Байден зустрінеться з Зеленським у Вашингтоні 12 грудня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта перейшла до зниження, Brent біля $75,2 за барель
|Румунія погодила ідею України для збільшення агроекспорту через Чорне море
|Менше за 35 грн/л: LPG продовжує дешевшати
|Зарплати бюджетників в Україні наступного року підвищать двічі: з 1 січня та з 1 квітня
|Майже в усіх галузях сільського господарства цьогоріч зросло виробництво - УКАБ
|USDA підвищило прогноз експорту пшениці з України на 0,5 млн тонн і кукурудзи на 1 млн тонн
|Мінагрополітики підвищило прогноз виробництва зернових та олійних цьогоріч до 81,3 мільйона тонн
Бізнес
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3