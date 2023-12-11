Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінагрополітики підвищило прогноз виробництва зернових та олійних цьогоріч до 81,3 мільйона тонн

12:17 11.12.2023 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України підвищило прогноз щодо валового виробництва зернових та олійних культур на 2,78% - до 81,3 млн тонн, зокрема прогноз зернових культур підвищено на 3,8% - до 59,7 млн тонн, олійних без змін - 21,6 млн тонн.

Як ідеться в повідомленні Мінагрополітики, за попередніми оцінками, у 2023 році аграрії зберуть зернових у таких обсягах: пшениці - 22,2 млн тонн, ячменю - 5,8 млн тонн та кукурудзи - 30,1 млн тонн.

Що стосується олійних культур, то врожай соняшнику залишився на рівні 13 млн тонн, соєвих бобів - 4,6 млн тонн. Збір ріпаку завершено - понад 4 млн тонн.

Також збільшився рівень врожайності зернових - до 54,7 ц/га. Це рекордний показник для України, перед цим найбільший рівень врожайності зернових був у 2021 році, він становив 53,6 ц/га.

Як зазначають у Мінагрополітики, це і дозволило в черговий раз переглянути у сторону збільшення обсяги виробництва цьогорічного врожаю та, зокрема, збільшити показники виробництва кукурудзи з 28,5 млн тонн до понад 30 млн тонн.

Збирання кукурудзи вже проведено на 87% площ. Торік на аналогічну дату було зібрано 66% площ цієї культури. За сприятливих погодних умов збирання кукурудзи буде продовжуватися, хоча частина врожаю залишиться в полях до весни.

Загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік, й становила 10,9 млн га.

На початку весни 2023 року загальний валовий збір на поточний рік прогнозувався на рівні 63,5 млн тонн. Це було на 13% менше по відношенню до показника 2022 року.

У червні, після початку жнив, прогноз був підвищений до 68 млн тонн, що було на 7% менше показника 2022 року.

На початку вересня, завдяки сприятливим погодним умовам, були всі підстави для чергової зміни прогнозу в позитивну сторону до 76,7 млн тонн, а відтак у жовтні - до 79,1 млн тонн та вже нині - до 81,3 млн тонн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,7424
  0,0702
 0,19
EUR
 1
 39,6010
  0,1050
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 11:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8816  0,07 0,20 37,4368  0,05 0,13
EUR 39,7852  0,03 0,07 40,5340  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8700  0,14 0,38 36,8850  0,13 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес