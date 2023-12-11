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Мінагрополітики підвищило прогноз виробництва зернових та олійних цьогоріч до 81,3 мільйона тонн
12:17 11.12.2023 |
Міністерство аграрної політики та продовольства України підвищило прогноз щодо валового виробництва зернових та олійних культур на 2,78% - до 81,3 млн тонн, зокрема прогноз зернових культур підвищено на 3,8% - до 59,7 млн тонн, олійних без змін - 21,6 млн тонн.
Як ідеться в повідомленні Мінагрополітики, за попередніми оцінками, у 2023 році аграрії зберуть зернових у таких обсягах: пшениці - 22,2 млн тонн, ячменю - 5,8 млн тонн та кукурудзи - 30,1 млн тонн.
Що стосується олійних культур, то врожай соняшнику залишився на рівні 13 млн тонн, соєвих бобів - 4,6 млн тонн. Збір ріпаку завершено - понад 4 млн тонн.
Також збільшився рівень врожайності зернових - до 54,7 ц/га. Це рекордний показник для України, перед цим найбільший рівень врожайності зернових був у 2021 році, він становив 53,6 ц/га.
Як зазначають у Мінагрополітики, це і дозволило в черговий раз переглянути у сторону збільшення обсяги виробництва цьогорічного врожаю та, зокрема, збільшити показники виробництва кукурудзи з 28,5 млн тонн до понад 30 млн тонн.
Збирання кукурудзи вже проведено на 87% площ. Торік на аналогічну дату було зібрано 66% площ цієї культури. За сприятливих погодних умов збирання кукурудзи буде продовжуватися, хоча частина врожаю залишиться в полях до весни.
Загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік, й становила 10,9 млн га.
На початку весни 2023 року загальний валовий збір на поточний рік прогнозувався на рівні 63,5 млн тонн. Це було на 13% менше по відношенню до показника 2022 року.
У червні, після початку жнив, прогноз був підвищений до 68 млн тонн, що було на 7% менше показника 2022 року.
На початку вересня, завдяки сприятливим погодним умовам, були всі підстави для чергової зміни прогнозу в позитивну сторону до 76,7 млн тонн, а відтак у жовтні - до 79,1 млн тонн та вже нині - до 81,3 млн тонн.
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