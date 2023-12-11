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Україна експортувала вже понад 13,9 мільйона тонн зернових та зернобобових
12:03 11.12.2023 |
Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня по 8 грудня 2023 року) експортувала 13,92 млн т зернових та зернобобових.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що у поточному МР Україна вже експортувала: 6,103 млн т пшениці, 897 тис. т ячменю, 0,9 тис. т жита та 6,785 млн т кукурудзи.
Для порівняння з 1 липня по 9 грудня 2022/2023 МР Україна експортувала 18,974 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 7,162 млн т пшениці, 1,503 млн т ячменю, 12,2 тис. т жита та 10,232 млн т кукурудзи.
За перші 8 днів грудня 2023 року Україна експортувала 824 тис. т зернових та зернобобових (за перші 9 днів грудня торік - 1,092 млн т), у тому числі: 194 тис. т пшениці (у грудні торік 392 тис. т), 23 тис. т ячменю (36 тис. т) та 605 тис. т кукурудзи (659 тис. т). У грудні цього року та торік Україна не експортувала жито.
У 2023/2024 МР Україна експортувала 51,8 тис. т борошна (з 1 липня по 8 грудня 2022/2023 МР було експортовано 59,8 тис. т).
Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) майже 49 млн т зернових та зернобобових.
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