В Україні картопля подорожчала на 17% - EastFruit

В Україні ціни на картоплю зросли до 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг), що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що зростання цін у цьому сегменті виробники аргументують одразу кількома причинами. Насамперед підвищувальний ціновий тренд пов'язаний із помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції, оскільки поставки з необладнаних складів впали до мінімуму.

Водночас попит на картоплю продовжує збільшуватися. Крім цього, деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше зростання цін.

За даними EastFruit, станом на 6 грудня 2023 року вартість картоплі в Україні вже в середньому у 2,5 раза вища, ніж станом на аналогічну дату 2022 року. При цьому багато учасників ринку не прогнозують ослаблення торгової активності в цьому сегменті найближчим часом.

Багато фермерів заявляють про свій намір і далі переглядати ціни в бік підвищення. Своє рішення вони пояснюють активним попитом на якісну картоплю. Водночас пропозиція такої продукції на ринку дещо обмежена, оскільки деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше подорожчання.

Як повідомлялося, в Україні ціни на картоплю почали зростати наприкінці жовтня 2023 року. Зокрема, станом на початок листопада картопля на українському ринку подорожчала до 8-12 грн/кг.