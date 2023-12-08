В Україні фрукти подорожчали за рік на 24% - EastFruit

В Україні у грудні 2023 року яблука, банани, мандарини, апельсини і столовий виноград подорожчали у середньому на 24% у порівнянні з груднем 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що аналітики обрали для оцінки найбільш споживані українцями фрукти в цей період. При цьому для оцінки враховувалася динаміка оптових цін на цю продукцію.

За даними аналітиків, за рік подоржчали всі фрукти, що входять до фруктового кошика. Найбільше зросли ціни на яблука - у середньому на 42%. Окремі сорти подорожчали більш ніж на 50% за рік. При цьому, на думку учасників ринку, це далеко не межа, тому споживачам варто готуватися до подальшого зростання цін на яблука.

Економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО Андрій Ярмак вважає, що головною причиною зростання стала незвичайна ситуація на світовому ринку яблука.

"Можна відзначити збіг одразу низки подій, кожна з яких призвела до зростання цін на яблуко в Європі та у світі загалом. Насамперед - це різке зниження виробництва яблука в Євросоюзі, що збіглося з другим поспіль роком порівняно невисокого врожаю яблука в Китаї та різким падінням врожаю яблука в Індії. Друге - це низькі перехідні запаси яблука у фруктосховищах Європи на початок сезону, що відразу ж встановило високий стартовий рівень цін. Третє - це різке зростання попиту на яблучний концентрат у світі, що також збігся з падінням врожаю апельсинів у Бразилії та зниженням виробництва апельсинового концентрату. А це означає, що яблуко невисокої якості, яке раніше потрапляло на свіжий ринок і було найдоступнішим, зараз вигідніше продати відразу оптом на переробку", - пояснив експерт.

Водночас, попри різке зростання цін, яблуко, як і раніше, залишається найдоступнішим фруктом для українців з великим відривом від інших товарів цієї групи.

На другому місці за подорожчанням за рік в Україні - мандарин, який здорожчав на третину. Це відповідає тенденціям цін на ці фрукти в Європі. Також у 2023 році аналітики відмічають зниження обсягу імпорту мандарина в Україну.

Водночас апельсини, столовий виноград і банани подорожчали в Україні за рік в середньому на 3-4% кожен. В EastFruit додають, що це зумовлено високою базою для порівняння - адже торік апельсини були доволі дорогі. Крім того, сезон апельсина в Україні тільки починається. Ціни ж на банани, як правило, залишаються найбільш стабільними з усіх фруктів протягом усього року.

Як повідомлялося, за даними Державної служби статистики, у листопаді 2023 року споживчі ціни на фрукти в Україні знизились на 2,1% у порівнянні з жовтнем цього року.