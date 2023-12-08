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АНАЛІТИКА

Світові ціни на продовольство в листопаді знизилися на 10,7% - ФАО

17:26 08.12.2023 |

Новини АПК

 

Світові ціни на продовольство в листопаді цього року порівняно з аналогічним місяцем минулого року знизилися на 10,7%, порівняно з переглянутим жовтневим рівнем вони не змінилися. Їхній індекс становив 120,4 пункту, повідомляється в доповіді ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

Індекс цін на зерно був на 3% нижчим за жовтневий рівень і на 19,4% нижчим за рекордне значення минулого року. Найзначніше за місяць знизилися світові ціни на фуражне зерно - на 5,6%, що насамперед зумовлено різким падінням світових цін на кукурудзу.

Індекс цін на олії підвищився на 3,4% порівняно з жовтнем після трьох місяців безперервного зниження. Це пов'язано з підвищенням світових цін на пальмову й соняшникову олії, яке з лишком компенсувало зниження котирувань соєвої та ріпакової олій. Динаміки зміни цін у річному виразі не наведено.

Індекс цін на молочну продукцію в листопаді порівняно з жовтнем підвищився на 2,2%. Зростання триває другий місяць поспіль. Але в річному виразі ціни знизилися на 16,9%. "У листопаді зафіксовано зростання світових котирувань вершкового масла й знежиреного сухого молока, що пов'язано з високим імпортним попитом з боку країн Північно-Східної Азії, обмеженістю запасів і збільшенням внутрішнього попиту напередодні зимових свят у Західній Європі", - пояснюється в документі.

Індекс цін на м'ясо минулого місяця порівняно з жовтнем виявився на 0,4% нижчим, порівняно з листопадом минулого року - на 2,4%. Ці показники відображають невелике зниження цін на м'ясо птиці, свинину та яловичину.

Індекс цін на цукор у листопаді зріс на 1,4% порівняно із жовтнем і на 41,1% - у річному виразі. "Зафіксоване в листопаді зростання цін на цукор переважно зумовлене зростанням занепокоєння у зв'язку зі скороченням експортної пропозиції у світі в поточному сезоні на тлі погіршення прогнозів щодо врожаю в Таїланді та Індії, які є його основними експортерами", - йдеться в доповіді.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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