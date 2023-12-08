Українські аграрії вже зібрали майже 78 мільйонів тонн зернових та олійних

Українські аграрії станом на 8 грудня 2023 року зібрали майже 78 млн т нового врожаю зернових та олійних культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 10,433 млн га при врожайності 54,7 ц/га. Загалом вже намолочено понад 57,57 млн т зерна.

Українські аграрії станом на 8 грудня намолотили: 26,882 млн т кукурудзи з 3,52 млн га (врожайність - 76,4 ц/га), 22,478 млн т пшениці зі 4,694 млн га (врожайність - 47,9 ц/га), 5,909 млн т ячменю з понад 1,504 млн га (врожайність - 39,3 ц/га) та 399,5 тис. т гороху зі 154,4 тис. га (врожайність - 25,9 ц/га).

Гречки зібрано 207,4 тис. т зі 139,7 тис. га (врожайність - 14,8 ц/га). Проса намолочено 180 тис. т зі 79,5 тис. га (врожайність - 22,6 ц/га). Інших зернових та зернобобових культур намолочено 1,002 млн т зі 340,1 тис. га.

Лідерами зі збору зернових є аграрії Вінниччини, які намолотили понад 5 млн т зерна. У трійці лідерів Полтавщина і Черкащина, де зібрано в кожному регіоні понад 4 млн т зерна.

В Україні станом на 8 грудня зібрано 20,723 млн т олійних культур зі 8,215 млн га. Соняшнику вже зібрано 11,94 млн т насіння з понад 5,014 млн га (врожайність - 23,8 ц/га). Сої намолочено 4,778 млн т із понад 1,804 млн га (врожайність - 26,5 ц/га). Ріпаку намолочено 4,005 млн т зі 1,396 млн га (врожайність - 28,7 ц/га).

Станом на 8 грудня в Україні вже накопано понад 11,569 млн т цукрових буряків зі 244,6 тис. га при врожайності 473 ц/га.

Як повідомляв Укрінформ, Українська зернова асоціація прогнозує, що у 2023 році в Україні буде зібрано 81,6 млн т зернових та олійних.