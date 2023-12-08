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В Україні цибуля подорожчала за тиждень на 20% - EastFruit
11:49 08.12.2023 |
В Україні ціни на ріпчасту цибулю зросли до 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє EastFruit.
Зазначається, що основною причиною зростання цін стало зниження пропозиції продукції низької якості, тоді як якісну продукцію виробники намагалися закладати на зберігання, небезпідставно очікуючи, що ціни на неї зростатимуть.
За словами учасників ринку, подорожчання цибулі провокує помітне пожвавлення торгової активності в цьому сегменті напередодні новорічних свят. При цьому, пропозиція якісної цибулі на сьогодні дещо обмежена, що також сприяє зростанню цін на дану продукцію.
За даними EastFruit, станом на 7 грудня 2023 року цибулю українські фермери реалізовували щонайменше на 43% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Водночас, гравці ринку не виключають, що підвищувальний ціновий тренд у цьому сегменті збережеться й надалі, за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, на початок листопада 2023 року українські аграрії зібрали 877 тис. т цибулі.
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