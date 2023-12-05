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Попит і ціни на українську пшеницю зростають, у грудні-січні Україна може експортувати 1,3-1,5 млн тонн зерна - аналітики
19:57 05.12.2023 |
Україна завдяки активізації роботи морських портів і зростанню попиту зможе експортувати від 1,3 до 1,5 млн тонн зерна в грудні-січні, повідомили в аналітичному кооперативі "ПУСК", створеному в рамках Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).
Згідно з повідомленням, відвантаження пшениці з України на експорт набирають обертів. Станом на 4 грудня експорт пшениці становив 100 тис. тонн із законтрактованих на цей місяць 1,2 млн тонн.
Аналітики зазначають, що українська пшениця з вмістом білка на рівні 10,5% має попит на азійських ринках, де ціни залишаються конкурентоспроможними й становлять 277 $/тонна для покупців з Бангладеш, Філіппін та Індонезії. Водночас вартість австралійської пшениці на цих ринках - близько $300/тонна.
За їхньою інформацією, у дунайських портах пшеницею практично не торгують. Одеські порти реалізують фуражну пшеницю по $145-148/тонна, а продовольчу - $170/тонна.
Експерти очікують зростання цін на пшеницю в грудні та січні. СРТ-ринок в Одесі, як передбачається, підніметься на $3-5/тонна вже протягом наступного тижня.
"Якщо робота глибоководних портів буде надалі стабільною, то великих запасів пшениці в Україні не сформується на наступний сезон. З 25 грудня у світі настають новорічні канікули, що призводить до ажіотажу на багатьох ринках. Трейдери активно скуповуватимуть зерно до 20 грудня, уникаючи передсвяткового зростання цін", - прогнозують у ВАР.
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