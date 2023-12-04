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АНАЛІТИКА

Аграрії отримали понад ₴550 мільйонів на розвиток садів і теплиць

09:21 04.12.2023 |

Новини АПК

 

Від початку року 133 господарства отримали державну допомогу на суму 556,2 млн гривень на розвиток садів і теплиць.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

Зокрема, на сади виплачено 432,3 млн грн 108 господарствам. Ще 25 підприємств отримали 123,9 млн гривень - на теплиці.

Зазначається, що у межах урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу єРобота ще 11 агропідприємствам виплатили 32 млн грн. Гроші будуть спрямовані на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства.

З початку дії програми виплачено 604,5 млн грн 141 суб'єкту господарювання. Зокрема, 466,6 млн грн отримали 114 господарств на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства та 137,9 млн грн - 27 підприємств на теплиці.

Повністю цього року виплатили гранти 114 господарствам, поінформували у профільному міністерстві.

Як повідомлялося, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Кожен бажаючий може створити чи розвивати власний бізнес за напрямами «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».

Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту, але не більше 10 млн грн. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проєкту. Обов'язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів - від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць - не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.
 

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