Фінансові новини
- |
- 01.12.23
- |
- 16:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні зібрали майже 77 мільйонів тонн зернових та олійних культур
13:27 01.12.2023 |
Аграрії України зібрали з 10,3 тис. га майже 77 млн тонн зернових та олійних культур; пʼять регіонів уже завершили жнива.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
"Станом на останній день осені українські аграрії намолотили майже 77 млн т нового врожаю: зернових - 56 млн 254,2 тис. т та олійних культур - 20 млн 719 тис. т. Пʼять областей України вже завершили жнива. Це аграрії Вінниччини, Київщини, Одещини, Запоріжжя та Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.
Збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 10 354 тис. га при врожайності 54,3 ц/га. Найбільше обмолочено кукурудзи - 26 млн 79 тис. т з площі 3 млн 441 тис. га при врожайності 75,8 ц/га.
Пшениці намолочено 22 млн 478 тис. т з 4 694,5 тис. га при врожайності 47,9 ц/га.
Ячменю зібрано 5 млн 909 тис. т з 1 504,5 тис. га при врожайності 39,3 ц/га.
Гороху намолочено 399,5 тис. т з 154,4 тис. га при врожайності 25,9 ц/га. Гречки зібрано 207,4 тис. т із 139,7 тис. га при врожайності 14,8 ц/га. Проса намолочено 180 тис. т із 79,5 тис. га при врожайності 22,6 ц/га.
Інших зернових та зернобобових культур обмолочено 340,1 тис. га, намолочено 1 002 тис. т.
Аграрії Вінниччини є лідерами з намолоту зернових, вони зібрали понад 5 млн т зерна. На Полтавщині та Черкащині сільгосптоваровиробники намолотили по 4 млн т зерна.
Збір олійних культур проведено на площі 8 213 тис. га. Соняшнику намолочено 11 млн 936 тис. т насіння з площі 5 012,3 тис. га при врожайності 23,8 ц/га. Сої зібрано 4 млн 778 тис. т з 1 804,2 тис. га при врожайності 26,5 ц/га. Ріпаку намолочено 4 млн 5 тис. т насіння з 1 396 тис. га при урожайності 28,7 ц/га. Збір завершено.
Цукрових буряків викопано на площі 242,1 тис. га, зібрано 11 млн 332,6 тис. т солодких коренів при врожайності 468,1 ц/га.
Як повідомлялося, в Україні станом на кінець листопада засіяно майже 6 млн га озимини. З яких озимих зернових - 4 млн 798 тис. га, з них пшениці - 4 млн 162 тис. га, ячменю - 559 га та жита - 77,2 га. Показники засіяних озимих зернових близькі до минулорічних. Сівба озимого ріпаку завершена, його посіяно 1 млн 164 тис. га.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росію не переобрали в раду агентства ООН з питань судноплавства
|The Economist: Захід має «прокинутись», інакше Путін переможе Україну
|Порошенко повідомив, що його не випустили на міжнародні зустрічі у США та Польщі
|Україна отримає понад 1 млрд доларів від Світового банку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна та Польща погодили умови розблокування кордону для руху вантажівок
|США передали Україні два потужні автотрансформатори
|Експорт е/е у листопаді зменшився на 41%, імпорт зріс у 3,5 раза
|Нафта вийшла в плюс, Brent - $81,1 за барель
|Бізнес погіршив очікування. Оптимізм лише у торгівлі — індекс НБУ
|В Україні зібрали майже 77 мільйонів тонн зернових та олійних культур
|Міноборони повідомило про спрощення процесів проходження ВЛК військовослужбовцями
Бізнес
|Google шукає нового регіонального директора для України
|У JPMorgan заявляють, що технології ШІ починають приносити дохід
|Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку