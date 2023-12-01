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АНАЛІТИКА

В Україні зібрали майже 77 мільйонів тонн зернових та олійних культур

13:27 01.12.2023 |

Новини АПК

В Україні зібрали майже 77 мільйонів тонн зернових та олійних культур

 

Аграрії України зібрали з 10,3 тис. га майже 77 млн тонн зернових та олійних культур; пʼять регіонів уже завершили жнива.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Станом на останній день осені українські аграрії намолотили майже 77 млн т нового врожаю: зернових - 56 млн 254,2 тис. т та олійних культур - 20 млн 719 тис. т. Пʼять областей України вже завершили жнива. Це аграрії Вінниччини, Київщини, Одещини, Запоріжжя та Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.

Збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 10 354 тис. га при врожайності 54,3 ц/га. Найбільше обмолочено кукурудзи - 26 млн 79 тис. т з площі 3 млн 441 тис. га при врожайності 75,8 ц/га.

Пшениці намолочено 22 млн 478 тис. т з 4 694,5 тис. га при врожайності 47,9 ц/га.

Ячменю зібрано 5 млн 909 тис. т з 1 504,5 тис. га при врожайності 39,3 ц/га.

Гороху намолочено 399,5 тис. т з 154,4 тис. га при врожайності 25,9 ц/га. Гречки зібрано 207,4 тис. т із 139,7 тис. га при врожайності 14,8 ц/га. Проса намолочено 180 тис. т із 79,5 тис. га при врожайності 22,6 ц/га.

Інших зернових та зернобобових культур обмолочено 340,1 тис. га, намолочено 1 002 тис. т.

Аграрії Вінниччини є лідерами з намолоту зернових, вони зібрали понад 5 млн т зерна. На Полтавщині та Черкащині сільгосптоваровиробники намолотили по 4 млн т зерна.

Збір олійних культур проведено на площі 8 213 тис. га. Соняшнику намолочено 11 млн 936 тис. т насіння з площі 5 012,3 тис. га при врожайності 23,8 ц/га. Сої зібрано 4 млн 778 тис. т з 1 804,2 тис. га при врожайності 26,5 ц/га. Ріпаку намолочено 4 млн 5 тис. т насіння з 1 396 тис. га при урожайності 28,7 ц/га. Збір завершено.

Цукрових буряків викопано на площі 242,1 тис. га, зібрано 11 млн 332,6 тис. т солодких коренів при врожайності 468,1 ц/га.

Як повідомлялося, в Україні станом на кінець листопада засіяно майже 6 млн га озимини. З яких озимих зернових - 4 млн 798 тис. га, з них пшениці - 4 млн 162 тис. га, ячменю - 559 га та жита - 77,2 га. Показники засіяних озимих зернових близькі до минулорічних. Сівба озимого ріпаку завершена, його посіяно 1 млн 164 тис. га.
 

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