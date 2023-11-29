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АНАЛІТИКА

В Україні інвестують 70 млн євро на перший комплекс теплиць на геотермальній енергії

21:47 28.11.2023 |

Новини АПК

 

Львівська обласна військова адміністрація підписала меморандум із компанією Тріосан Холдинг Україна про будівництво першого в Україні комплексу теплиць, який працюватиме із застосуванням геотермального тепла надр Землі. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У тепличному комплексі вирощуватимуть помідори, огірки, перець та салат.

Тепличний комплекс займе 15 га. За площею він буде другим в Україні. Роботою забезпечать 180 осіб. Інвестиції у проєкт - близько 70 млн євро.

Використання геотермальних ресурсів дозволить теплицям не залежати від газопостачання: економія газу на рік становитиме 8 млн кубометрів. Таким чином, буде можливість постачати овочі за доступними цінами.

Будівництво планують розпочати наступного року, у 2025 році - запустити в роботу першу чергу.

Витрати покриє Тріосан Холдинг України. Компанія вже уклала договір з американською фінансовою компанією.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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