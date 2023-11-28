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Осіння посівна-2023 за площею перевищила посівну роком раніше на 8,4%с
13:50 28.11.2023 |
Площа посівів озимих в Україні станом на 28 листопада сягнула 5,96 млн га, що майже на 0,20 млн га більше, ніж тижнем раніше, і на 0,46 млн га (+8,4%) перевищує посіви на аналогічну дату 2022 року.
Як повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства в телеграм-каналі у вівторок, зокрема, озимих зернових посіяно 4,80 млн га порівняно з близько 4,5 млн га роком раніше, ріпаку - відповідно 1,164 млн га проти 0,999 млн га.
Мінагрополітики уточнило, що посіви озимої пшениці на сьогодні становлять 4,162 млн га (рік тому - 3,8 млн га), ячменю - 559 тис. га (613 тис. га) і жита - 77,2 тис. га (79,2 тис. га).
Лідером із сівби пшениці є Одеська область (486 тис. га), Дніпропетровська (474,2 тис. га) і Миколаївська (325 тис. га). Жита найбільше посіяли на Волині (15 тис. га), у Рівненській (12,4 тис. га) та Чернігівській областях (12 тис. га). Найбільші площі ячменю - в Одеській (154 тис. га) і Миколаївській областях (112 тис. га).
Як повідомлялося з посиланням на опитування, проведене Мінагрополітики, переважна більшість аграріїв не планує суттєво змінювати посівні площі під озимими культурами у 2024 році порівняно з попереднім сезоном.
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