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В Україні стартувала акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні
22:07 27.11.2023 |
Міністерство економіки повідомило про старт акселераційної програми підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні; її результатом має стати втілення нових рішень у сертифіковані вироби та технології.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Програма реалізується за ініціативи Міністерства економіки України спільно із Kyiv School of Economics.
Акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні передбачає, зокрема, навчальні курси з підприємництва, менторську підтримку від галузевих експертів, реальні випробування технологій на полігоні.
Учасники програми матимуть змогу скласти індивідуальну дорожню карту у супроводі менторів та експертів, отримати підтримку при розробці бізнес-моделі та плану розвитку бізнесу від ідеї чи прототипу до сертифікованого виробу чи технології.
Перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко висловила сподівання, що технології, розроблені в Україні, не лише допоможуть швидше очистити територію нашої держави, а й стануть згодом статтею експорту.
«Потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами вважається близько третини території країни. Тим не менш, ми маємо амбітну мету - повернути до господарської експлуатації протягом наступних 10 років до 80% цих земель. Реалізувати завдання допоможе впровадження та застосування сучасних технологій. Ми підтримуємо вітчизняне виробництво техніки та обладнання для розмінування, а також розвиток інновацій в цій сфері», - прокоментувала Свириденко.
Як повідомляв Укрінформ, об'єктивні терміни розмінування всієї території України можна буде спрогнозувати лише після закінчення війни, однак першочергове розмінування, зокрема сільськогосподарських угідь, можна здійснити протягом 5 років.
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