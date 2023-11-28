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АНАЛІТИКА

В Україні стартувала акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні

22:07 27.11.2023 |

Новини АПК, Україна

 

Міністерство економіки повідомило про старт акселераційної програми підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні; її результатом має стати втілення нових рішень у сертифіковані вироби та технології.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Програма реалізується за ініціативи Міністерства економіки України спільно із Kyiv School of Economics.

Акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні передбачає, зокрема, навчальні курси з підприємництва, менторську підтримку від галузевих експертів, реальні випробування технологій на полігоні.

Учасники програми матимуть змогу скласти індивідуальну дорожню карту у супроводі менторів та експертів, отримати підтримку при розробці бізнес-моделі та плану розвитку бізнесу від ідеї чи прототипу до сертифікованого виробу чи технології.

Перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко висловила сподівання, що технології, розроблені в Україні, не лише допоможуть швидше очистити територію нашої держави, а й стануть згодом статтею експорту.

«Потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами вважається близько третини території країни. Тим не менш, ми маємо амбітну мету - повернути до господарської експлуатації протягом наступних 10 років до 80% цих земель. Реалізувати завдання допоможе впровадження та застосування сучасних технологій. Ми підтримуємо вітчизняне виробництво техніки та обладнання для розмінування, а також розвиток інновацій в цій сфері», - прокоментувала Свириденко.

Як повідомляв Укрінформ, об'єктивні терміни розмінування всієї території України можна буде спрогнозувати лише після закінчення війни, однак першочергове розмінування, зокрема сільськогосподарських угідь, можна здійснити протягом 5 років.
 

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