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АНАЛІТИКА

Порти Великої Одеси наростили середньодобове приймання вагонів до 856

15:50 27.11.2023 |

Новини АПК

 

Середньодобовий показник вивантаження вагонів у портах Великої Одеси за останній тиждень зріс на 1,66% - до 856 вагонів на добу, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Валерій Ткачов на фейсбук-сторінці у понеділок.

"Протягом тижня показник добового вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси коливається в діапазоні 800-950 в/д", - написав він.

За словами представника "УЗ", кількість вагонів із зерном у напрямку портів Великої Одеси, зменшилася за тиждень на 88, або на 1,64%, і становить 5249.

Водночас черга із зерном у напрямку порту "Ізмаїл" зросла на 11 вагонів (+2,51%) - до 450.

За словами Ткачова, показник вивантаження вагонів із зерном у порту "Ізмаїл" становить 118 в/з, що на 13 в/з, або на 9,92%, менше за показник тижневої давності.

Представник "УЗ" наголосив, що у зв'язку зі складними погодними умовами на півдні України ускладнилася обробка вантажів у морських портах.

Він пояснив, що в порту "Одеса" триває розчищення території терміналів, очікується відновлення електроживлення в другій половині дня.

У порту "Чорноморськ" повідомляють про ускладнення з вивантаженням через перебої, водночас обробка вантажів триває.

Своєю чергою, в порту "Південний" обробка вантажів проводиться, проте спостерігаються перебої з електроживленням, проводиться зачистка під'їзних шляхів і території.

Щодо ситуації в порту "Ізмаїл" Ткачов повідомив, що обробку вантажів відновлено, проте ускладнено їхнє підвезення до порту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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