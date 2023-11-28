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Порти Великої Одеси наростили середньодобове приймання вагонів до 856
15:50 27.11.2023 |
Середньодобовий показник вивантаження вагонів у портах Великої Одеси за останній тиждень зріс на 1,66% - до 856 вагонів на добу, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Валерій Ткачов на фейсбук-сторінці у понеділок.
"Протягом тижня показник добового вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси коливається в діапазоні 800-950 в/д", - написав він.
За словами представника "УЗ", кількість вагонів із зерном у напрямку портів Великої Одеси, зменшилася за тиждень на 88, або на 1,64%, і становить 5249.
Водночас черга із зерном у напрямку порту "Ізмаїл" зросла на 11 вагонів (+2,51%) - до 450.
За словами Ткачова, показник вивантаження вагонів із зерном у порту "Ізмаїл" становить 118 в/з, що на 13 в/з, або на 9,92%, менше за показник тижневої давності.
Представник "УЗ" наголосив, що у зв'язку зі складними погодними умовами на півдні України ускладнилася обробка вантажів у морських портах.
Він пояснив, що в порту "Одеса" триває розчищення території терміналів, очікується відновлення електроживлення в другій половині дня.
У порту "Чорноморськ" повідомляють про ускладнення з вивантаженням через перебої, водночас обробка вантажів триває.
Своєю чергою, в порту "Південний" обробка вантажів проводиться, проте спостерігаються перебої з електроживленням, проводиться зачистка під'їзних шляхів і території.
Щодо ситуації в порту "Ізмаїл" Ткачов повідомив, що обробку вантажів відновлено, проте ускладнено їхнє підвезення до порту.
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