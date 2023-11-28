Українські аграрії цьогоріч зібрали майже 29 мільйонів тонн овочів

Станом на початок листопада 2023 року українські аграрії зібрали майже 29 млн т овочів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що найбільше в Україні зібрано картоплі - 21,2 млн т. Збір картоплі проведено на площі 1,183 млн га. Лідером з її виробництва є Житомирщина - понад 2 млн т та Хмельниччина - 1,98 млн т.

Збір всіх інших овочів проведено на площі 367,6 тис. га, виробництво становить 7,1 млн т, у тому числі: помідорів - 1,4 млн т, капусти - 1,3 млн т, цибулі - 877 тис. т, моркви - 810 тис. т, буряку - 766 тис. т, огірків - 681 тис. т, інших овочів - 1,3 млн т.

Лідером зі збору овочів, окрім картоплі, у загальному підрахунку є аграрії Дніпропетровщини, там виростили 780 тис. т врожаю. Найбільше помідорів виростили фермери Миколаївщини - 275 тис. т. Найрясніша капуста була на Львівщині - 234 тис. т, огірки на Київщині - 72,8 тис. т.

Баштанні культури зібрано на площі 29,8 тис. га із виробництвом у 283 тис. т, зокрема кавунів - 214 тис. т, динь - 69 тис. т. Лідером зі збору баштанних також є аграрії Дніпропетровщини, вони виростили 64 тис. т динь та кавунів.

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України не прогнозують стрімкого зростання цін на овочі у поточному році, але не виключають сезонні коливання. Зокрема, за словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України, у 2023 році не варто очікувати на подорожчання овочів "борщового набору": картоплі, моркви, буряку, цибулі та капусти.