Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські аграрії цьогоріч зібрали майже 29 мільйонів тонн овочів

10:50 27.11.2023 |

Новини АПК

 

Станом на початок листопада 2023 року українські аграрії зібрали майже 29 млн т овочів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що найбільше в Україні зібрано картоплі - 21,2 млн т. Збір картоплі проведено на площі 1,183 млн га. Лідером з її виробництва є Житомирщина - понад 2 млн т та Хмельниччина - 1,98 млн т.

Збір всіх інших овочів проведено на площі 367,6 тис. га, виробництво становить 7,1 млн т, у тому числі: помідорів - 1,4 млн т, капусти - 1,3 млн т, цибулі - 877 тис. т, моркви - 810 тис. т, буряку - 766 тис. т, огірків - 681 тис. т, інших овочів - 1,3 млн т.

Лідером зі збору овочів, окрім картоплі, у загальному підрахунку є аграрії Дніпропетровщини, там виростили 780 тис. т врожаю. Найбільше помідорів виростили фермери Миколаївщини - 275 тис. т. Найрясніша капуста була на Львівщині - 234 тис. т, огірки на Київщині - 72,8 тис. т.

Баштанні культури зібрано на площі 29,8 тис. га із виробництвом у 283 тис. т, зокрема кавунів - 214 тис. т, динь - 69 тис. т. Лідером зі збору баштанних також є аграрії Дніпропетровщини, вони виростили 64 тис. т динь та кавунів.

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України не прогнозують стрімкого зростання цін на овочі у поточному році, але не виключають сезонні коливання. Зокрема, за словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України, у 2023 році не варто очікувати на подорожчання овочів "борщового набору": картоплі, моркви, буряку, цибулі та капусти.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2173
  0,1686
 0,47
EUR
 1
 39,6579
  0,2999
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1160  0,01 0,02 37,7148  0,01 0,03
EUR 40,2700  0,03 0,07 41,1132  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1650  0,14 0,40 36,1900  0,15 0,42
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес