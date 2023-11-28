Україна експортувала вже понад 12 мільйонів тонн зернових та зернобобових

Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня по 22 листопада 2023 року) експортувала 12,033 млн т зернових та зернобобових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що у поточному МР Україна вже експортувала: 5,484 млн т пшениці, 860 тис. т ячменю, 0,9 тис. т жита та 5,559 млн т кукурудзи.

Для порівняння з 1 липня по 23 листопада 2022/2023 МР Україна експортувала 16,632 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 6,456 млн т пшениці, 1,34 млн т ячменю, 11,3 тис. т жита та 8,766 млн т кукурудзи.

За перші 22 дні листопада 2023 року Україна експортувала 2,793 млн т зернових та зернобобових (за перші 23 дні листопада торік - 3,429 млн т), у тому числі: 853 тис. т пшениці (у листопаді торік 1,458 млн т), 178 тис. т ячменю (234 тис. т) та 1,755 млн т кукурудзи (1,715 млн т). У листопаді цього року Україна не експортувала жито. За перші 23 дні листопада торік було експортовано 5 тис. т жита.

У 2023/2024 МР Україна експортувала 47,5 тис. т борошна (з 1 липня по 23 листопада 2022/2023 МР було експортовано 50,3 тис. т).

Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) майже 49 млн т зернових та зернобобових.