Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Теплий листопад був сприятливий для озимих - НААН

09:32 27.11.2023 |

Новини АПК

 

Погодні умови у листопаді 2023 року виявились досить сприятливими для закінчення вегетації озимих культур, особливо для посівів пізніх строків сівби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України із посиланням на інформацію Національної академії аграрних наук.

Зазначається, що тепла погода та достатні вологозапаси ґрунту сприяли активним ростовим процесам рослин. Загалом в умовах нинішньої осені температурний режим дозволив увійти у фазу «кущіння» максимальній кількості посівів пшениці озимої та інших колосових культур, незважаючи на пізню появу сходів.

У НААН зауважують, що станом на 20 листопада снігу на полях не було, або його кількість не перевищувала 1-4 см. Лише у Харківській, у багатьох районах Дніпропетровської, в окремих районах Донецької, Кіровоградської, Миколаївської, Тернопільської та Волинської областей спостерігався сніговий покрив висотою від 6 до 15 см. Протягом останньої ночі (24 листопада) на більшій частині території України температура повітря піднялася до плюсових значень, що у подальшому, скоріше всього, призведе до танення снігу.

У цілому, озимі зернові культури на більшості посівних площ країни припинили вегетацію у доброму і задовільному стані, але він у подальшому буде залежати від рівня загартування рослин найближчим часом та погодних умов у зимовий період.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 листопада 2023 року аграрії посіяли 5,764 млн га озимих культур.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2173
  0,1686
 0,47
EUR
 1
 39,6579
  0,2999
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1160  0,01 0,02 37,7148  0,01 0,03
EUR 40,2700  0,03 0,07 41,1132  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1650  0,14 0,40 36,1900  0,15 0,42
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес