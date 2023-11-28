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Теплий листопад був сприятливий для озимих - НААН
09:32 27.11.2023 |
Погодні умови у листопаді 2023 року виявились досить сприятливими для закінчення вегетації озимих культур, особливо для посівів пізніх строків сівби.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України із посиланням на інформацію Національної академії аграрних наук.
Зазначається, що тепла погода та достатні вологозапаси ґрунту сприяли активним ростовим процесам рослин. Загалом в умовах нинішньої осені температурний режим дозволив увійти у фазу «кущіння» максимальній кількості посівів пшениці озимої та інших колосових культур, незважаючи на пізню появу сходів.
У НААН зауважують, що станом на 20 листопада снігу на полях не було, або його кількість не перевищувала 1-4 см. Лише у Харківській, у багатьох районах Дніпропетровської, в окремих районах Донецької, Кіровоградської, Миколаївської, Тернопільської та Волинської областей спостерігався сніговий покрив висотою від 6 до 15 см. Протягом останньої ночі (24 листопада) на більшій частині території України температура повітря піднялася до плюсових значень, що у подальшому, скоріше всього, призведе до танення снігу.
У цілому, озимі зернові культури на більшості посівних площ країни припинили вегетацію у доброму і задовільному стані, але він у подальшому буде залежати від рівня загартування рослин найближчим часом та погодних умов у зимовий період.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 листопада 2023 року аграрії посіяли 5,764 млн га озимих культур.
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