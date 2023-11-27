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АНАЛІТИКА

Україна отримає катери для супроводу у «зерновому коридорі»

 

Україна отримає морські катери, за допомогою яких буде конвоювати судна через діючий "зерновий коридор" у Чорному морі. Про це у суботу, 25 листопада, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками міжнародного саміту Grain from Ukraine.

"У мене є домовленість з кількома державами щодо потужного супроводу (суден - Ред.). українцями, але на іншій техніці, конвої. Тобто, нам передадуть і передають уже відповідні морські катери", - заявив він.

Зеленський наголосив, що альтернативний "зерновий коридор" працює, нехай і з різними викликами. "Росія може максимально блокувати цей коридор, але я вважаю, що потужного впливу у неї на цей коридор наразі немає. Перше - у нас є зрозумілий коридор і стосунки щодо використання цього коридору з Болгарією, з Румунією і з Туреччиною. Друге - у нас є домовленості з Британією, яка займається страхуванням цього коридору", - сказав він.

Україна також докладає зусиль для зміцнення безпеки у Чорному морі, а також в Одеській області. "Там і коридор важливий, і люди. Для нас важливі наші люди в Одеському регіоні, дуже важливі. Із ППО дефіцит, ви це знаєте, це не секрет, але тим не менш. Важливо, що є домовленості, є позитивний сигнал, коридор працює", - сказав він.

Альтернативний зерновий коридор

Після виходу Росії з "зернової угоди" у липні цього року Україна почала створювати альтернативний маршрут транспортування вантажів, в першу чергу - зерна, Чорним морем. Якщо на початок жовтня ним скористалися лише 10 кораблів, то до 13 листопада їхня кількість збільшилася вже до 100.

У середині жовтня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час візиту до України заявив, що Амстердам допоможе Києву з отриманням патрульних кораблів "для того, щоб зерновий коридор був максимально убезпечений".

На початку листопада ракета влучила в цивільне судно під прапором Ліберії під час його заходу в порт Одеської області. Лоцман загинув, поранення отримали працівник порту та троє членів екіпажу - громадяни Філіппін.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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