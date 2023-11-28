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Grain from Ukraine: Швеція виділить понад 8 мільйонів євро на транспортування українського зерна
08:20 27.11.2023 |
Швеція оголосила про виділення додаткових понад 8 млн євро на реалізацію ініціативи "Зерно з України" (Grain from Ukraine), метою якої є транспортування українського зерна до найбідніших країн.
"Раді повідомити, що Швеція надасть ще 100 млн шведських крон (8,7 млн євро, - ред.) ініціативі Grain from Ukraine, що реалізується через Всесвітню продовольчу програму. Україна продовжує робити внесок у глобальну продовольчу безпеку, незважаючи на триваючу агресивну війну Росії", - сказано в повідомленні на офіційній сторінці прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.
Програма Grain From Ukraine започаткована Володимиром Зеленським з метою об'єднати розвинуті країни навколо продовольчої допомоги країнам, що на межі голоду. Програма реалізується за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Раніше повідомлялося, що Швеція профінансує розробку плану "зеленого" переходу та відновлення для України.
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