Українські аграрії зібрали вже 75,7 мільйона тонн зернових та олійних

Українські аграрії станом на 24 листопада 2023 року зібрали 75,7 млн т нового врожаю зернових та олійних культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 10,237 млн га при врожайності 53,8 ц/га. Загалом вже намолочено понад 55,53 млн т зерна.

Українські аграрії станом на 24 листопада намолотили: 24,878 млн т кукурудзи з понад 3,325 млн га (врожайність - 74,8 ц/га), 22,478 млн т пшениці зі 4,694 млн га (врожайність - 47,9 ц/га), 5,909 млн т ячменю з понад 1,504 млн га (врожайність - 39,3 ц/га) та 399,5 тис. т гороху зі 154,4 тис. га (врожайність - 25,9 ц/га).

Гречки зібрано 207,4 тис. т зі 139,7 тис. га (врожайність - 14,8 ц/га). Проса намолочено 180 тис. т зі 79,5 тис. га (врожайність - 22,6 ц/га). Інших зернових та зернобобових культур намолочено 1,002 млн т зі 339,9 тис. га.

В Україні станом на 24 листопада зібрано 20,703 млн т олійних культур з понад 8,205 млн га. Соняшнику вже зібрано 11,929 млн т насіння з понад 5,009 млн га (врожайність - 23,8 ц/га). Сої намолочено 4,769 млн т із понад 1,8 млн га (врожайність - 26,5 ц/га). Ріпаку намолочено 4,005 млн т зі 1,396 млн га (врожайність - 28,7 ц/га).

Станом на 24 листопада в Україні вже накопано понад 11,83 млн т цукрових буряків зі 236,3 тис. га при врожайності 469,1 ц/га.

Як повідомляв Укрінформ, Українська зернова асоціація прогнозує, що у 2023 році в Україні буде зібрано 81,6 млн т зернових та олійних.