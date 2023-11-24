Фінансові новини
- |
- 24.11.23
- |
- 16:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінагрополітики уточнило процедуру бронювання військовозобов'язаних аграріїв
13:51 24.11.2023 |
Міністерство аграрної політики та продовольства України уточнило процедуру бронювання військовозобов'язаних працівників агропромислового комплексу, повідомляється на сайті міністерства.
"З метою уникнення повторного бронювання, а також дотримання вимог щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню (...) списки військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час від суб'єктів господарювання агропромислового комплексу, розглядатимуться Мінагрополітики після отримання відповідного рішення (відмови Генерального штабу Збройних Сил України або наказу Міністерства економіки України) за попередньо поданим списком", - уточнили в міністерстві.
Згідно з повідомленням, виняток поширюється лише на списки з особами, які перебувають на обліку Служби безпеки України або Служби зовнішньої розвідки, які потребують погодження з цими органами.
Як повідомлялося, аграрії звільнені від загальної мобілізації на підставі Порядку бронювання військовозобов'язаних, затвердженого постановою №76 Кабінету міністрів від 27 січня 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Спецслужби проти опозиції: як «агент Томек» створив проблему для старої влади Польщі
|У справі Коломойського продовжили досудове розслідування
|«Маніфест 42». Чому бізнес збунтувався проти Офісу президента
|Умєров озвучив результати зустрічі у форматі «Рамштайн»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні запустили програму розвитку жіночого підприємництва: можна отримати $3000
|Українські аграрії зібрали вже 75,7 мільйона тонн зернових та олійних
|За попередніми оперативними оцінками в жовтні 2023 року зростання економіки України прискорилось до 10,5% (±2%)
|Мінфін розробив драфт Національної стратегії доходів. Її ухвалення – це «маяк» МВФ
|Укренерго вчора застосовувало аварійну допомогу з Румунії
|Нафта WTI помірно дешевшає, Brent перейшла до слабкого зростання, торгується біля $81,8 за барель
Бізнес
|Суд Флориди визнав, що в Tesla знали про «зламаний» автопілот, коли постачали електромобілі клієнтам
|Компанія-творець чата GPT раптово звільнила боса, а потім повернула. Що відбувається?
|Галюцинації ШІ загрожують науковій достовірності - дослідження
|Ford відновив будівництво заводу з випуску акумуляторів, але зменшить його розмір
|YouTube визнав, що «війна» з блокувальниками реклами призводить до «неоптимального перегляду»
|Ілон Маск віддасть гроші з реклами в Х Ізраїлю та Газі
|ШІ дасть змогу майже третині працівників перейти на 4-денний робочий тиждень до 2033 року - дослідження