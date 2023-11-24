Мінагрополітики уточнило процедуру бронювання військовозобов'язаних аграріїв

Міністерство аграрної політики та продовольства України уточнило процедуру бронювання військовозобов'язаних працівників агропромислового комплексу, повідомляється на сайті міністерства.

"З метою уникнення повторного бронювання, а також дотримання вимог щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню (...) списки військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час від суб'єктів господарювання агропромислового комплексу, розглядатимуться Мінагрополітики після отримання відповідного рішення (відмови Генерального штабу Збройних Сил України або наказу Міністерства економіки України) за попередньо поданим списком", - уточнили в міністерстві.

Згідно з повідомленням, виняток поширюється лише на списки з особами, які перебувають на обліку Служби безпеки України або Служби зовнішньої розвідки, які потребують погодження з цими органами.

Як повідомлялося, аграрії звільнені від загальної мобілізації на підставі Порядку бронювання військовозобов'язаних, затвердженого постановою №76 Кабінету міністрів від 27 січня 2023 року.