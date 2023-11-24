Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Аграрії б'ють на сполох: додаткові правила можуть призвести до зупинки експорту зерна

23:06 23.11.2023 |

Новини АПК

 

Українська зернова асоціація закликає депутатів ВРУ та уряд не впроваджувати додаткових правил та механізмів для експорту зернових, стверджуючи, що вони можуть призвести до повної зупинки експорту.

Про це повідомляє пресслужба УЗА.

В Асоціації запевняють, що ухвалення законопроєктів 10168-2 та 10169-2 без консультацій та залучення бізнес-асоціацій приведе до запровадження невиконуваних та незастосовних правил та, відповідно, паралічу на ринку зерна і повної зупинки експорту.

Зазначається, що нові правила можуть призвести до того, що експортери можуть опинитись в ситуації, коли вони не можуть ні поставити товар, ні отримати оплати за нього, щоб зареєструвати податкову накладну.

"Ще одна новела ухвалених законопроектів - перенесення перевірки податкового кредиту на момент фізичної відправки зерна на експорт. Це дозволить податковим органам проводити таку перевірку певний час чи навіть затягувати її. В такому випадку, експортер буде змушений платити за простій суден в порту - збитки складуть мінімум 1,5-2 дол на тонні та можуть сягнути 50 тис дол і більше на добу. Ніхто з експортерів не буде ще більше йти на ризик в таких умовах", - йдеться в повідомленні.

Також в УЗА повідомляють, що встановлення мінімальних цін, за якими експортери можуть відправляти зерно на експорт, взагалі є невиконуваним, оскільки закладає механізм постійного зростання мінімальної ціни експорту і в один прекрасний момент - мінімальна ціна експорту з України встановлена таким механізмом перевищуватиме реальні ціни на світовому ринку.

УЗА вважає, що нещодавнє запровадження Кабміном (постанови №1132 та №1133) нових правил експорту агропродукції, які тільки-но починають працювати, повинні бути протестовані на предмет ефективності та не створювати перешкод для критичного важливого для держави експорту зерна з України. Учасники ринку сподіваються, що нові правила експорту полегшать роботу експортерам, які працюють прозоро і повністю виконують вимоги законодавства щодо повернення валютної виручки від експорту до країни.

"УЗА закликає депутатів та уряд не впроваджувати додатково наперед не застосовних та нереальних правил та механізмів для експорту зернових, оскільки це приведе до повної зупинки експорту, а відповідно і надходження валютної виручки. Ба більше, це призведе до величезних збитків українських аграріїв та їх банкрутства", - підкреслюють в асоціації.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0143
  0,0532
 0,15
EUR
 1
 39,2700
  0,0652
 0,17

Курс обміну валют на вчора, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1347  0,10 0,28 37,7804  0,02 0,07
EUR 40,2312  0,14 0,34 41,0784  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0050  0,14 0,38 36,0300  0,13 0,35
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес