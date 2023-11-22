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АНАЛІТИКА

В Україні заклали експериментальні ділянки озимого льону

11:40 22.11.2023 |

Новини АПК

 

На Житомирщині, Сумщині та Тернопільщині заклали експериментальні ділянки озимого льону французької селекції.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів ініціатор проєкту MA'RIJANNI HEMP INDUSTRIAL PARK Мішель Терещенко.

«Це перший експеримент із озимим льоном в Україні. Цей льон французької селекції може бути добре адаптований до змін клімату, коли взимку менше холоду, а навесні - тепло та сухо. Зараз треба змінювати структуру озимих культур з оглядуна клімат», - зазначив Терещенко.

Плантації озимого льону заклали у першій декаді жовтня в Житомирський, Тернопільській та Сумській областях. Терещенко зауважив, що для озимого льону найбільш сприятлива південна частина Житомирщини.

«Льон-довгунець фактично зник в Україні, бо його не можна сіяти раніше кінця квітня. Натомість французи можуть висівати його у лютому-березні. У нас в період росту льону температура може бути вищою 30 градусів, а такі умови блокують ріст цієї культури, бо вона не любить спеки та засухи. Відтак, льон виростає висотою 30-40 см, а це економічно не вигідно. Якщо це озимий льон, то його коренева система формується восени, а фаза швидкого росту може припасти на кінець квітня - початок травня, коли в Україні ще немає високих температур, тому льон може вирости до 90 см-1 м. Це все ми зможемо перевірити навесні», - додав Терещенко.

Озимий льон може використовуватися у текстильній промисловості, а його костриця - як будівельний матеріал та біомаса.

Терещенко також зазначив, що зараз збирає команду аграріїв на півдні Житомирщини, які зацікавлені вирощуванням озимого льону.

Як повідомляв Укрінформ, на базі недіючого льонозаводу в селі Рижани на Житомирщині створять кластер із вирощування та переробки технічних конопель, а також закладуть найбільшу в Європі плантацію цієї рослини.
 

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