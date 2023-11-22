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В Україні заклали експериментальні ділянки озимого льону
11:40 22.11.2023 |
На Житомирщині, Сумщині та Тернопільщині заклали експериментальні ділянки озимого льону французької селекції.
Про це кореспондентові Укрінформу розповів ініціатор проєкту MA'RIJANNI HEMP INDUSTRIAL PARK Мішель Терещенко.
«Це перший експеримент із озимим льоном в Україні. Цей льон французької селекції може бути добре адаптований до змін клімату, коли взимку менше холоду, а навесні - тепло та сухо. Зараз треба змінювати структуру озимих культур з оглядуна клімат», - зазначив Терещенко.
Плантації озимого льону заклали у першій декаді жовтня в Житомирський, Тернопільській та Сумській областях. Терещенко зауважив, що для озимого льону найбільш сприятлива південна частина Житомирщини.
«Льон-довгунець фактично зник в Україні, бо його не можна сіяти раніше кінця квітня. Натомість французи можуть висівати його у лютому-березні. У нас в період росту льону температура може бути вищою 30 градусів, а такі умови блокують ріст цієї культури, бо вона не любить спеки та засухи. Відтак, льон виростає висотою 30-40 см, а це економічно не вигідно. Якщо це озимий льон, то його коренева система формується восени, а фаза швидкого росту може припасти на кінець квітня - початок травня, коли в Україні ще немає високих температур, тому льон може вирости до 90 см-1 м. Це все ми зможемо перевірити навесні», - додав Терещенко.
Озимий льон може використовуватися у текстильній промисловості, а його костриця - як будівельний матеріал та біомаса.
Терещенко також зазначив, що зараз збирає команду аграріїв на півдні Житомирщини, які зацікавлені вирощуванням озимого льону.
Як повідомляв Укрінформ, на базі недіючого льонозаводу в селі Рижани на Житомирщині створять кластер із вирощування та переробки технічних конопель, а також закладуть найбільшу в Європі плантацію цієї рослини.
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