Аграрії вже посіяли майже 5,8 мільйона гектарів озимих

В Україні станом на 21 листопада 2023 року аграрії посіяли 5,764 млн га озимих культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що в Україні вже посіяно понад 4,605 млн га озимих зернових, у тому числі: пшениці - 4,022 млн га, ячменю - 506 тис га та жита - 77 тис га. За минулий тиждень українські аграрії посіяли 90,7 тис га озимих зернових.

Озимого ріпаку посіяно 1,159 млн га. Сівба цієї олійної культури завершена у всіх областях України.

Десять областей України вже повністю завершили сівбу озимини. В інших регіонах посівна кампанія підходить до завершення.

Як повідомляв Укрінформ, українські аграрії станом на 17 листопада 2023 року зібрали майже 74 млн т нового врожаю зернових та олійних культур.