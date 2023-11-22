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Аграрії вже посіяли майже 5,8 мільйона гектарів озимих
16:40 21.11.2023 |
В Україні станом на 21 листопада 2023 року аграрії посіяли 5,764 млн га озимих культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що в Україні вже посіяно понад 4,605 млн га озимих зернових, у тому числі: пшениці - 4,022 млн га, ячменю - 506 тис га та жита - 77 тис га. За минулий тиждень українські аграрії посіяли 90,7 тис га озимих зернових.
Озимого ріпаку посіяно 1,159 млн га. Сівба цієї олійної культури завершена у всіх областях України.
Десять областей України вже повністю завершили сівбу озимини. В інших регіонах посівна кампанія підходить до завершення.
Як повідомляв Укрінформ, українські аграрії станом на 17 листопада 2023 року зібрали майже 74 млн т нового врожаю зернових та олійних культур.
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