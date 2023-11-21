Аграріям виплатили ₴572,5 мільйона грантів на розвиток садівництва та тепличних господарств

Від початку дії урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу "єРобота" (1 липня 2022 року) 134 українські агропідприємства отримали 572,5 млн грн на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що 110 господарств отримали майже 443,6 млн грн на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства. На розвиток тепличного господарства вже виплачено 128,9 млн грн 24 агропідприємствам.

Від початку 2023 року 126 агропідприємств отримали 524,2 млн грн грантів, зокрема 104 підприємства отримали 409,3 млн грн на розвиток садівництва та 22 підприємства - 114,8 млн грн на розвиток тепличного господарства. Повністю цього року виплатили гранти 106 господарствам.

Цього тижня 20 млн грн виплатили ще 7 агропідприємствам. Гроші будуть спрямовані на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства.

Як повідомляв Укрінформ, програма "єРобота" була запроваджена урядом у липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Вона включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Кабінет Міністрів України на засіданні 27 жовтня 2023 року удосконалив процедуру надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та для створення або розвитку тепличного господарства.

