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АНАЛІТИКА

Україна вже експортувала майже 11 мільйонів тонн зернових та зернобобових

08:46 20.11.2023 |

Новини АПК

 

Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня по 15 листопада 2023 року) експортувала 10,968 млн т зернових та зернобобових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що у поточному МР, станом на 15 листопада, Україна вже експортувала: 5,225 млн т пшениці, 749 тис. т ячменю, 0,9 тис. т жита та 4,865 млн т кукурудзи. Для порівняння, з 1 липня по 16 листопада 2022/2023 МР Україна експортувала 15,566 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 5,969 млн т пшениці, 1,278 млн т ячменю, 11,2 тис. т жита та 8,252 млн т кукурудзи.

За 14 днів листопада 2023 року Україна експортувала 1,728 млн т зернових та зернобобових (за перші 15 днів листопада торік - 2,363 млн т), у тому числі: 594 тис. т пшениці (у листопаді торік 971 тис. т), 67 тис. т ячменю (172 тис. т) та 1,061 млн т кукурудзи (1,201 млн т). У листопаді цього року Україна не експортувала жито. За перші 15 днів листопада торік було експортовано 5 тис. т жита.

У 2023/2024 МР Україна експортувала 46 тис. т борошна (з 1 липня по 16 листопада 2022/2023 МР було експортовано 46,2 тис. т).

Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) майже 49 млн т зернових та зернобобових.
 

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