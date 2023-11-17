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АНАЛІТИКА

Черга вагонів із зерном до порту Ізмаїл зменшилася майже удвічі

22:53 17.11.2023 |

Новини АПК

 

Черга вагонів із зерном у напрямку припортової станції Ізмаїл зменшилася протягом тижня 10-16 листопада на 48,9% - до 425 вагонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов у Фейсбуці.

«Черга вагонів із зерном в напрямку порту Ізмаїл зменшилась на 400 вагонів або на 48,48% (з 825 вагонів до 425 вагонів)», - повідомив Ткачов.

За його словами, середньодобовий показник вивантаження вагонів із зерном в порту Ізмаїл складає 141 вагон за добу. За останній тиждень цей показник зменшився на 18 вагонів на добу, або на 11,3%.

Середньодобовий показник вивантаження вагонів у портах Великої Одеси (Одеса, Чорноморськ та Південний) за останній тиждень збільшився на 28 вагонів на добу, або на 3,4% - до 843 вагонів на добу. Водночас наявність вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси, зменшилася за тиждень на 9,6% - до 4696 вагонів.

«На мережі АТ «Укрзалізниця» розпочаті ремонтні роботи залізничної інфраструктури, що частково ускладнило рух вантажних потягів у напрямку портів Великої Одеси. Але в цілому ситуація контрольована. УЗ підвозить необхідний обсяг вантажів до портів Великої Одеси», - зауважив Ткачов.

Як повідомляв Укрінформ, АТ «Укрзалізниця» у жовтні 2023 року перевезло 13,584 млн т вантажів, що на 12,8% більше показника вересня.
 

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