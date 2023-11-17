Експорт сільськогосподарської продукції змінив географію, майже 60% приходиться на Європу – УКАБ

З початком російської агресії на території України суттєво змінилася географія експорту. Якщо в довоєнний 2021 рік частка експорту продукції АПК до Європи становила 32%, то за результатами 10 місяців 2023 року - вже 59%.

Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу.

Таке зростання вимушене, оскільки суттєво скоротилися постачання в інші регіони. Частка експорту до країн Африки скоротилася з 14 до 7%, Азії - з 19 до 12%, південно-східної Азії - з 13 до 4%.

Основна причина таких змін - блокування морських портів України російськими військами. До війни лише ці порти могли експортувати близько 7 млн т зернових культур щомісяця, в той час як досягнутий максимум альтернативних маршрутів - 3,7 млн т.

"Розвиток альтернативних маршрутів, які були можливі лише через територію країн ЄС, призвів до змін. Українські аграрії були змушені шукати покупців своєї продукції в країнах Європи", - пише УКАБ.

Постачання до країн Африки та Азії під час війни стали можливими лише завдяки роботі зернового коридору в співпраці з ООН та Туреччиною, а також тимчасовому зерновому коридору, який здійснює відвантаження зараз.

Єдиний варіант відновити експорт на традиційні для України ринки - це забезпечити безпеку морських шляхів експорту та збільшити обсяги відвантаження цим каналом, наголосили в Українському клубі аграрного бізнесу.