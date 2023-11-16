В Києві відбувся фестиваль «День винороба України»

На цих вихідних у київському торгово-розважальному центрі River Mall пройшов перший фестиваль, присвячений дню винороба України. Ця подія стала яскравим символом відродження та популяризації українського виноробства. Відвідувачі мали можливість насолодитися винною продукцією з усіх куточків країни, а також познайомитися з традиційними та сучасними методами виноробства.

Засновник київського аналітичного центру Experts Club Максим Уракін зазначив, що виробництво та реалізація продукції виноробства в Україні сьогодні ускладнена насамперед значною конкуренцією з боку іноземних вин.

"Інформаційно-аналітичний проект Experts Club системно підтримує всіх виробників країни, винороби не виключення. За даними Experts Club, імпортне вино займає вже на ринку України більше ніж 70% від загальних продажів, а частка українського вина становить нижче 30%. Проведення тематичних фестивалів, присвячених виноробству, могло б відкрити для споживачів унікальні сорти українського вина, які нічим не поступаються французьким чи італійським. Тому нам усім треба проявляти споживчий патріотизм та купувати українське", - додав Максим Уракін.

За словами Володимира Печко, керівника об'єднання "УКРСАДВИНПРОМ", останні роки були складними для українського виноробства, насамперед через війну. Проте, завдяки зусиллям крафтових виробників галузь продовжує розвиватись.

"Впевнений, наш фестиваль стане щорічним, адже ми маємо підтримувати українських виробників та популяризувати українську якість як в Україні, так і на міжнародному рівні. Я щиро вітаю всіх виноробів з професійним святом і дякую за неймовірну роботу, яку вони продовжують робити. Також висловлюю вдячність Міністерству аграрної політики та продовольства України за допомогу в організації цьогорічного заходу ", - зазначив він.

Голова Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє, Наталія Благополучна наголосила на унікальності українських крафтових вин.

"Різноманітність наших вин - це результат унікальних локальних кліматичних умов та особливостей сортів винограду, які ми використовуємо. Вони вражають своєю оригінальністю та викликають захоплення", - зазначила Наталія Благополучна.

Фестиваль відбувся 11-12 листопада на Дніпровській набережній у ТРЦ "RIVER MALL". Організатори фестивалю, Громадська спілка "Асоціація садівників, виноградарів та виноробів України" (УКРСАДВИНПРОМ), Всеукраїнська асоціація виноробів і сомельє, та аналітичний центр "Клуб експертів", вручили найкращим виноробам України грамоти від Міністерства аграрної політики та продовольства.

Один з важливих моментів фестивалю був благодійний аукціон, який не лише зібрав кошти на підтримку важливої справи, але й демонстрував соціальну відповідальність організаторів та учасників. Аукціон проводив телеведучий та амбасадор фонду Help for Ukraine Євген Кошовий. Виставлені унікальні винні лоти українського виробництва стали предметом змагання серед колекціонерів та любителів вина. Весь дохід від аукціону був переданий Фонду Реконструкції та Розвитку України. Ці кошти підуть на фінансування закупівлі мобільного госпіталю для рятування поранених. Загалом на аукціоні вдалося зібрати близько 100 000 грн.

"Я радий, що сьогодні мені випала можливість представити ці унікальні вина для справжніх цінителів виноробства. Також кожен з тих, хто отримав сьогодні колекційну пляшку, може бути впевненим, що витрачені гроші підуть на насправді потрібну і добру справу - порятунок поранених і постраждалих від війни", - зазначив Кошовий.

Фестиваль завершився церемонією нагородження, де були оголошені переможці конкурсу "Краща виноробня фестивалю". Це був момент гордості для виноробів, які отримали визнання за свої зусилля та майстерність. Голосування за краще вино відбувалось як за допомогою QR-коду, так і заповнення бюлетенів. Кожен гість мав можливість висловити свою думку.

Переможцями, визначеними на основі вибору відвідувачів фестивалю, стали три виноробні: Zelenytsy winery "Родинна виноробня Зелениці", Винний дім Гігінеішвілі та Інститут садівництва Національної Академії Аграрних Наук України. Всі вони набрали однакову кількість голосів.

Загалом, на фестивалі будуть представлені такі бренди українських вин:

Zelenytsy winery "Родинна виноробня Зелениці";

Винний дім Гігінеішвілі;

Dnipro hills (Stoic Ukrainian winery);

WINEIDEA;

ТОВ "Тірас Вайнері" (My Wine, Eduard Gorodetsky);

46 Parallel;

Умань Вайнері Ігоря Максименка;

Father's wine VB;

Villa Tinta;

Інститут садівництва Національної Академії Аграрних Наук України;

Kulinichenko winery;

Вина Срібної Землі;

Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України.

Гастрономічні пари до вин забезпечували такі виробники, як "Цар хліб", ТМ Zinka, ТМ Карапишівські ковбаси та інші.

Отже, фестиваль "День винороба" у Києві не лише став значущою подією в культурному календарі столиці, але й зробив вагомий внесок у розвиток українського виноробства. Він об'єднав виноробів, сомельє, та любителів вина, сприяючи обміну знаннями та досвідом, а також привернув увагу до виноробної індустрії України. Організатори фестивалю оголосили про плани проведення подібних заходів у майбутньому, надаючи новий імпульс розвитку цієї сфери в нашій країні.