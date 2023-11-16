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АНАЛІТИКА

На Закарпатті запрацює «сухий порт» для зерна, що йтиме на експорт у ЄС

15:57 16.11.2023 |

Новини АПК

На Закарпатті запрацює «сухий порт» для зерна, що йтиме на експорт у ЄС

 

На Закарпатті у с. Горонда Мукачівського району запрацює "сухий порт" для зерна, що експортуватиметься в Європу.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, передає Укрінформ.

"Мультимодальний логістичний хаб для експорту зерна до країн ЄС з'явиться на Закарпатті. Над втіленням проєкту «Horonda Platform» у с. Горонда Мукачівського району працюють спільно з італійськими інвесторами", - повідомив він.

Як зазначається, керівництво ОВА провело робочу зустріч з партнерами щодо перспектив розвитку ініціативи зі створення «сухого порту», що забезпечить зберігання й експорт агропродукції.

Як зазначається, керівництво ОВА провело робочу зустріч з партнерами щодо перспектив розвитку ініціативи зі створення «сухого порту», що забезпечить зберігання й експорт агропродукції.

За його словами, логістичний хаб сприятиме розвитку експортного потенціалу нашого регіону та країни загалом. Він дозволить місцевим агровиробникам розширити зовнішні ринки, а також посилити імідж Закарпаття як надійного партнера в реалізації таких масштабних ініціатив.

Проєкт, зокрема, передбачає створення можливостей для перевантаження сільгосппродукції з широкої колії на вузьку, появу складських приміщень, забезпечення центру контейнерами для зерна, соняшникової олії тощо.

Також завдяки «Horonda Platform» в області вдасться створити понад 200 нових робочих місць.

Представники італійських компаній, які беруть участь у проєкті, підкреслили, що зацікавлені посилювати комунікацію з українською стороною, зокрема, і з Закарпаттям, в соціально-економічному, юридичному та інших аспектах. Запуск і функціонування такого хабу є перспективним для кожної зі сторін.

Зазначається, що у складі іноземної делегації були керівник міжнародних проєктів «FS Holding» Хав'єр Касанас, керівник відділу тягових операцій «MERCITALIA RAIL» Емануеле де Сантіс, представники компанії «MERCITALIA TERMINAL» Джіаммарко Рібаудо та Клаудіо Фермані.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, станом на 10 листопада в Україні намолотили 71,5 млн тонн зерна нового врожаю: 51,3 млн тонн - зернових та 20,2 млн тонн олійних культур. Зокрема, зернові та зернобобові зібрали із 9,8 млн га при врожайності 52,1 ц/га, олійні - із 8 млн га за середньої врожайності 24,9 ц/га.
 

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