Ціни на пшеницю після влучання в корабель в одеському порту відновлюються - аналітики

Ціни на пшеницю після влучання в корабель на Одещині почали відновлюватися, повідомили в аналітичному кооперативі "ПУСК", створеному в рамках Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

"Минулого тижня ринок української пшениці зростав, але влучання в корабель поблизу Одещини призвело до хаосу, трейдери відразу понизили ціни. Падіння тривало два дні, і вже до кінця тижня ціни на пшеницю повернулися на попередні рівні, а з початку поточного тижня почали зростати. При цьому пропозиції на СРТ-ринках дуже мало, оскільки експорт перемістився з одеських портів до Констанци", - зазначили аналітики.

Станом на 13 листопада вивезено 622 тис. тонн пшениці із законтрактованих 1,4 млн тонн.

"Зернові мають попит. Пшеницю починають все частіше відправляти кораблями до Азії на виконання раніше укладених контрактів. Світовий ринок активізувався, глобальні ціни зростають, зараз спостерігаємо чергову хвилю попиту з боку азійських країн на українську пшеницю з поставкою в грудні-січні", - повідомили експерти.

За їхньою інформацією, ціни на пшеницю на базисі СРТ Одеса становлять $170-175 за тонну за третій клас. Цього тижня можна очікувати зростання до $180 за тонну. Фуражна пшениця, що торгується по $130-135, може сягнути $142 за тонну.

У дунайських портах ціни є приблизно на такому самому рівні. Високий попит на фуражну пшеницю відзначається з боку Італії, ціни на умовах DAP Італія з поставкою в грудні є на рівні $200 за тонну, констатували в ВАР.