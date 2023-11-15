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Площі під озимими культурами вже перевищили минулорічні, – Мінагрополітики
20:15 14.11.2023 |
В Україні станом на 14 листопада посіяно майже 5,7 млн га, що на 170 тис. га більше, ніж тижнем раніше, і на 0,3 млн га (+5,6%) перевищує посіви на аналогічну дату минулого року.
"Вісім областей України повністю завершили сівбу озимини, в інших - вона планомірно підходить до закінчення. У більшості регіонах сільгосптоваровиробники посіяли вже понад 90% озимих від прогнозу", - сказано в оновлених даних Міністерства аграрної політики та продовольства.
Станом на другий тиждень листопада українські аграрії посіяли майже 5,7 млн га озимих культур: зернових - 4,51 млн га, із яких пшениці - 3,97млн га, ячменю - 469 тис. га, жита - 77 тис. га. Озимого ріпаку посіяно 1,15 млн га.
Роком раніше, на 15 листопада, в Україні основні озимі зернові культури було посіяно на площі 4,4 млн га (92% від прогнозу в 4,5 млн га), з них пшеницею - 3,7 млн га (93% від запланованих площ ), ячменем - 600 тис. га (89%), житом - 79,1 тис. га (92%). Крім того, озимим ріпаком було засіяно 999 тис. га (104% від плану).
Як повідомлялося з посиланням на опитування, проведене Мінагрополітики, переважна більшість аграріїв не планує суттєво змінювати посівні площі під озимими культурами у 2024 році порівняно з минулим сезоном.
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