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АНАЛІТИКА

Через війну близько 20% українських земель непридатні до використання - Мінагрополітики

16:34 14.11.2023 |

Новини АПК

 

В Україні близько 20% сільгоспземель непридатні для обробки внаслідок бойових дій.

Про це перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає кореспондент Укрінформу.

"Близько 20% земель недоступні для обробітку порівняно з 2021 роком внаслідок війни, але хвилювань немає, оскільки споживання українцями агрокультур втричі менше, ніж їх виробіток, відповідно, досить значні об'єми підуть на експорт в поточному році", - зазначив перший заступник міністра агрополітики.

Він також запевнив, що дефіциту добрив на українському ринку не відчувається.

"З точки зору використання ефективності і технологічного процесу використання добрив є важливим. Більшість азотних добрив, що сьогодні використовуються, вітчизняного виробництва. Дефіциту добрив, особливо вітчизняного виробництва, не відчувається", - додав Висоцький.

Він подякував виробникам добрив за їх плідну роботу.

Як повідомлялося, уряд України визначив кілька пріоритетів для підтримки аграріїв у 2023 році, серед них - гуманітарне розмінування, пільгове кредитування та грантові програми.
 

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