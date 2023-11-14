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АНАЛІТИКА

Аграрії цьогоріч отримали ₴500 мільйонів на розвиток садів і теплиць

09:34 14.11.2023 |

Новини АПК

Аграрії цьогоріч отримали &#8372;500 мільйонів на розвиток садів і теплиць

 

За урядовою програмою підтримки малого та середнього бізнесу єРобота українські аграрії станом на 13 листопада отримали цьогоріч 501 млн гривень грантів на розвиток садів і теплиць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Загалом цьогоріч 122 господарства отримали державну допомогу на суму 501 млн гривень на розвиток садів і теплиць", - ідеться у повідомленні.

У міністерстві уточнили, що 7,1 млн грн нещодавно виплатили за урядовою грантовою програмою ще 2 агропідприємствам. Гроші будуть спрямовані на розвиток теплиць.

Із загальної суми на сади цьогоріч уже виплачено 395,3 млн грн 102 господарствам. Ще 21 господарство отримало 105,8 млн грн на теплиці.

Повністю цього року виплатили гранти 102 господарствам.

Із початку дії програми виплачено 550,3 млн грн 131 суб'єкту господарювання. Зокрема, 430,3 млн грн отримали 109 господарств на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства та 119,9 млн грн - 22 підприємства на теплиці.

Як повідомлялось, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг - можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».

Гранти надають у розмірі не більше 70% вартості проєкту, але не більш як 10 млн грн. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проєкту. Обов'язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів - від 5 до 10 постійних і 125 - 425 сезонних робітників залежно від виду насаджень. Для теплиць - не менше 4 постійних та 10 сезонних працівників на гектар.
 

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