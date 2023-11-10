Українські сировари отримали 13 нагород на World Cheese Awards

Українські майстри сироваріння отримали 13 нагород на міжнародному конкурсі сирів World Cheese Awards.

Про це повідомили в Укрінформі учасники пресконференції «Чергова перемога сирної галузі - українські сири отримали нагороди на World Cheese Awards».

«Більш як п'ять років ми займаємося відбудовою партнерських відносин у світовій молочній екосистемі, щоб мати змогу гідно презентувати українські сири на світовій арені», - зазначила директорка департаменту ProCheese, Ardis Group Наталія Кагадій.

Вона підкреслила, що місія компанії - презентувати всьому світу сири українських виробників, розповісти про українські підприємства та їхні можливості.

Своєю чергою, операційна та маркетинг-директорка Guild of Fine Food, World Cheese Awards Кристабель Кернс поінформувала, що на конкурсі було представлено 38 держав світу.





«Цим конкурсом ми даємо можливість, по-перше, познайомитися з чудовою колекцією сирів з усього світу, познайомитися з сирною культурою. І ми пишаємося тим, що змогли допомогти сироварам України бути представленими на конкурсі та підтримати їх у такі складні часи», - акцентувала Кернс.

Суддя World Cheese Awards, сирна експертка ProCheese, Ardis Group Оксана Чернова додала, що цьогоріч був наймасштабніший конкурс сирів за всі 35 років його проведення, адже було представлено 4502 сири у 50 різних категоріях.

«Цей конкурс дає можливість заявити про себе, про свою країну, бути причетним до світової сирної спільноти, виграти нагороду та мати можливості експорту в інші країни у майбутньому», - зауважила експертка.

Координаторка компонента «Молочний сектор» швейцарсько-української програми Quality Food Trade Program Ірина Висоцька зазначила, що українські сировари вдруге беруть участь у конкурсі World Cheese Awards, і вдруге отримують нагороди у різних категоріях.

Вона пояснила, що українська делегація на конкурсі ставила собі за мету досягти чіткої ідентифікації української сирної галузі.

«Цьогоріч на конкурсі було представлено 23 сири від України. За кожним кілограмом сиру стоїть велика праця українських сироварів. А кожен кілограм робиться щонайменше з 10 кілограмів українського молока надзвичайно високої якості», - акцентувала експертка.

Висоцька наголосила, що такі конкурси розвивають молочний сектор та формують запит на якість у світового споживача.

«Результати, яких українській делегації вдалося отримати цього року, а це 13 нагород на світовому конкурсі, є абсолютно вражаючими», - вважає директор програми розвитку МСП фонду WNISEF Віталій Бігдай.

На його думку, участь українців у конкурсі «може мати більше суспільне значення, ніж може здаватися на перший погляд, адже це стосується такої важливої проблеми, як сильна економіка та наявність робочих місць, гідна оплата праці, економічне відновлення, розвиток малих та середніх підприємств».

На пресконференції також була присутня співзасновниця сироварні «Гарбузовий рай» Соломія Братах, яка разом зі своїм чоловіком Ігорем має невеликий сімейний бізнес - сироварню.

Цьогоріч вони вперше брали участь у World Cheese Awards та отримали одразу дві срібні нагороди за свіжевитриманий сир «Говерла» і сир з білою пліснявою «Лісова пісня».

Підприємиця розповіла, що після перемоги на конкурсі виник дуже великий попит на продукцію їхньої сироварні «Гарбузовий рай» як в Україні, так і у світі.

Ще одна учасниця заходу, Віта Олійник, є заступницею голови господарства ТМ Zinka, яке вибороло на конкурсі пʼять нагород, серед яких золота і нагорода за найкращий сир країни-представниці. Її отримав твердий сир з пажитником ТМ Zinka.

«Філософією нашого підприємства став розвиток козівництва в Україні, а також культура споживання продуктів з козиного молока <...> Головне, щоб найближчим часом закінчилась війна, і ми матимемо змогу поставляти наш сир за кордон, аби наші колеги та партнери знали про Україну більше», - резюмувала Олійник.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2022 року 13 українських сирів отримали нагороди на найбільшому у світі сирному конкурсі World Cheese Awards. Загалом було представлено 4434 сири з 42 країн світу.