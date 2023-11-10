Українські агрофуд-компанії можуть замовити безкоштовне дослідження потенційних ринків експорту

Українські агрокомпанії можуть узяти участь у безоплатній програмі надання індивідуальних експрес-досліджень зовнішніх ринків для виходу на нові експортні ринки, повідомляється на сайті проєкту "Дія. Бізнес".

"Дослідження допомагає визначити особливості попиту, конкурентну обстановку, а також тренди, що дають змогу бізнесу адаптувати свою стратегію та продукцію до потреб і очікувань цільового ринку, зменшуючи ризики та підвищуючи шанси на успіх", - наголошується в повідомленні.

Проєкт реалізовуватиметься Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом "Дія. Бізнес" за підтримки програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

Узяти участь у проєкті зможуть компанії-виробники харчової продукції, зокрема, масла, йогуртів, дитячого харчування, морозива, рослинного молока, кондитерських виробів, снеків, зернових сніданків, меду, а також напоїв - мінеральної води, соків, чаю, сидру, пива, вина. Дослідження також зможуть замовити виробники одягу, взуття та товарів для дому, зокрема, меблів та освітлення.

На конкурсних засадах буде відібрано 30 українських компаній, які вкажуть три країни для відкриття експорту, за якими отримають індивідуальні експрес-дослідження протягом листопада 2023 - лютого 2024 року.

Експрес-дослідження описуватимуть демографічну та економічну ситуацію в обраній країні; особливості, обсяги та динаміку торгівлі, а також тарифну політику для фокусного українського товару та найбільших країн-конкурентів.

Крім того, дослідники детально опишуть внутрішній ринок обраних цільових країн експорту, зокрема, обсяги та прогнози споживання до 2028 року категорій обраного товару на фокусному ринку (роздрібний продаж), тренди, основних гравців та їхні частки, включно з часткою private label на ринку, канали дистрибуції. Вони також дадуть поради щодо додаткових інструментів для розвитку експорту.

Зареєструватися для участі в проєкті можна тут.