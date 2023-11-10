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В Україні вже працюють 10 уповноважених фітосанітарних лабораторій
20:06 10.11.2023 |
Міністерство аграрної політики та продовольства України включило ще одну установу до Переліку фітосанітарних лабораторій, уповноважених на проведення огляду, відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів).
Згідно з інформацією на сайті міністерства, такі повноваження отримала ДУ "Рівненська обласна фітосанітарна лабораторія". Отже, кількість фітосанітарних лабораторій, включених до відповідного переліку, сягнула 10.
"Делегування лабораторіям прав на проведення огляду, відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів) під час воєнного стану та протягом 90 днів із дати його припинення або скасування покладено на Мінагрополітики відповідно до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами", - нагадали в міністерстві.
Як повідомлялося, першою лабораторією, що набула статусу уповноваженої на проведення фітосанітарних перевірок та аналізів, стало ТОВ "Балтік Контрол Юкрейн" - українське представництво міжнародної інспекційної компанії Baltic Control.
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