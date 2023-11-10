Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

USDA підвищило прогноз урожаю зернових в Україні на 1,85 млн тонн і експорту на 1,7 млн тонн

16:54 10.11.2023 |

Новини АПК

 

Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз врожаю фуражних зернових в Україні в 2023/24 маркетинговому році (МР) на 1,85 млн тонн - до 36,42 млн тонн, зокрема кукурудзи - на 1,5 млн тонн, до 29,5 млн тонн.

Згідно з листопадовим звітом американського відомства, одночасно воно підвищило прогноз експорту пшениці цього МР на 1 млн тонн - до 12 млн тонн за збереженої оцінки врожаю 22 млн тонн за рахунок зниження перехідних залишків на кінець цього МР до 3,08 млн тонн.

Що стосується фуражного зерна, то, незважаючи на значне збільшення очікувань врожаю, прогноз експорту поліпшено менше - на 0,7 млн тонн, до 22,07 млн тонн, зокрема кукурудзи - на 0,5 млн тонн, до 20 млн тонн.

Відповідно USDA підвищило оцінку перехідних залишків фуражного зерна на кінець цього МР на 1,15 млн тонн - до 7,45 млн тонн, зокрема кукурудзи - на 1 млн тонн, до 6,43 млн тонн.

Загалом оновлений світовий прогноз щодо пшениці на 2023/24 рік погіршено ще на 1,45 млн тонн - до 781,98 млн за рахунок зниження врожаю в Індії, Аргентині та Казахстані, а також Бразилії та Великій Британії, що частково компенсується поліпшенням оцінки в Росії одразу на 5 млн тонн - до 900 млн тонн.

Оцінку глобального споживання збережено на рівні 792,84 млн, а світового експорту знижено на 1,25 млн тонн - до 205,01 млн тонн за рахунок Аргентини та Індії.

Що стосується кукурудзи, то прогноз її врожаю поліпшено в листопаді на 6,3 млн тонн - до 1 млрд 220,79 млн тонн, а експорту - на 3 млн тонн, до 199,62 млн тонн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0779
  0,0419
 0,12
EUR
 1
 38,5420
  0,0195
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1285  0,01 0,04 37,7446  0,06 0,16
EUR 39,6250  0,02 0,04 40,4492  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0650  0,02 0,06 36,0850  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес