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USDA підвищило прогноз урожаю зернових в Україні на 1,85 млн тонн і експорту на 1,7 млн тонн
16:54 10.11.2023 |
Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз врожаю фуражних зернових в Україні в 2023/24 маркетинговому році (МР) на 1,85 млн тонн - до 36,42 млн тонн, зокрема кукурудзи - на 1,5 млн тонн, до 29,5 млн тонн.
Згідно з листопадовим звітом американського відомства, одночасно воно підвищило прогноз експорту пшениці цього МР на 1 млн тонн - до 12 млн тонн за збереженої оцінки врожаю 22 млн тонн за рахунок зниження перехідних залишків на кінець цього МР до 3,08 млн тонн.
Що стосується фуражного зерна, то, незважаючи на значне збільшення очікувань врожаю, прогноз експорту поліпшено менше - на 0,7 млн тонн, до 22,07 млн тонн, зокрема кукурудзи - на 0,5 млн тонн, до 20 млн тонн.
Відповідно USDA підвищило оцінку перехідних залишків фуражного зерна на кінець цього МР на 1,15 млн тонн - до 7,45 млн тонн, зокрема кукурудзи - на 1 млн тонн, до 6,43 млн тонн.
Загалом оновлений світовий прогноз щодо пшениці на 2023/24 рік погіршено ще на 1,45 млн тонн - до 781,98 млн за рахунок зниження врожаю в Індії, Аргентині та Казахстані, а також Бразилії та Великій Британії, що частково компенсується поліпшенням оцінки в Росії одразу на 5 млн тонн - до 900 млн тонн.
Оцінку глобального споживання збережено на рівні 792,84 млн, а світового експорту знижено на 1,25 млн тонн - до 205,01 млн тонн за рахунок Аргентини та Індії.
Що стосується кукурудзи, то прогноз її врожаю поліпшено в листопаді на 6,3 млн тонн - до 1 млрд 220,79 млн тонн, а експорту - на 3 млн тонн, до 199,62 млн тонн.
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