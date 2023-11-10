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АНАЛІТИКА

Українські аграрії намолотили 71,5 млн тонн урожаю-2023 - Мінагрополітики

15:48 10.11.2023 |

Новини АПК

 

Аграрії всіх областей України намолотили 71,5 млн тонн зернових і олійних культур - 51,275 млн тонн і 20,239 млн відповідно, повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства.

Згідно з пресрелізом, збір зернових і зернобобових культур проведено на площі 9840 тис. га за врожайності 52,1 ц/га.

Уточнено також, що до теперішнього часу в Україні завершено збирання та обмолот ячменю зі 1505 тис. га (101% плану), якого отримано 5,890 млн тонн; пшениці - 22,409 млн тонн із 4695 тис. га (101%); гороху - 398,2 тис. тонн зі 154,4 тис. га (103%), а також ріпаку - 4,005 млн тонн насіння з 1396 тис. га (98%).

Завершується збирання проса, якого отримано 178,9 тис. тонн з 79 тис. га (94%), і гречки - 206,57 тис. тонн з 139,2 тис. га (98%). При цьому кукурудзи намолочено 21,218 млн тонн з 2932,3 тис. га (60%).

Крім того, інших зернових і зернобобових культур намолочено 974,1 тис. тонн із 336,2 тис. га.

В Україні тривають роботи з олійних культур, які зібрано сумарно з площі 8096 тис. га. Намолочено, зокрема, соняшнику - 11,520 млн тонн (11,310 млн тонн тижнем раніше) з площі 4,911 млн га (94%), сої - 4,713 млн тонн (4,643 млн тонн) з 1,788 млн га (97%).

Цукрові буряки викопано з площі 211,3 тис. га (183,8 тис. га тижнем раніше), що становило 50% планових площ. Його отримано 10,098 млн тонн.

Мінагрополітики також відстежує інформацію щодо врожайності сільгоспкультур, яка за пшеницею становила 47,7 ц/га, ячменю - 39,2 ц/га, гороху - 25,8 ц/га, просу - 22,6 ц/га, гречці - 14,9 ц/га. Урожайність кукурудзи - 72,4 ц/га, ріпаку - 28,7 ц/га, сої - 26,3 ц/га, соняшнику - 23,5 ц/га. Урожайність цукрових буряків - 477,9 ц/га.

Як повідомлялося, посіви озимої пшениці цього сезону становили 4166 тис. га (-834 тис. га до попереднього), озимого ячменю - 536 тис. га (-255 тис. га), ріпаку - 1374 тис. га (+110 тис. га).

Згідно зі скоригованим прогнозом Мінагрополітики, 2023 року аграрії зможуть зібрати 79,1 млн тонн зернових та олійних культур, з яких зернові буде отримано в таких обсягах: пшениці - 21,7 млн тонн, ячменю - 5,7 млн тонн і кукурудзи - 28,5 млн тонн. Валове виробництво олійних культур сягне 21,6 млн тонн, зокрема, соняшнику - 13 млн тонн, ріпаку - 4 млн тонн, соєвих бобів - 4,6 млн тонн. Урожай цукрових буряків прогнозується на рівні 13,7 млн тонн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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