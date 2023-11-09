ВР запропонували спростити доступ малих фермерів до публічних закупівель через Prozorro

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики підтримав законопроєкт про запуск механізму інтеграції малих фермерів у дрібні закупівлі через Prozorro, повідомив народний депутат від парламентської фракції "За майбутнє" Сергій Лабазюк у телеграмі.

"Ініціатива може принести додаткові гроші фермерам на місцях, заощаджуючи при цьому мільйони бюджетних коштів", - упевнений депутат.

За його інформацією, малі фермери нині змушені продавати свій товар або через посередників, або вроздріб. Така схема знижує доходи аграріїв - заробляють посередники. При цьому публічні закупівлі, що фінансуються коштом комунальних бюджетів або державного бюджету, несуть додаткові витрати.

Ініціатива передбачає, що фермери, які хочуть подати заявку на участь у закупівлях, мають зареєструватися в Державному аграрному реєстрі (ДАР) і заповнити відповідну форму. Міністерство аграрної політики та продовольства перевірить звітність суб'єкта, щоб визначити, що це реальний виробник, і внесе його до списку. Програмний інтерфейс ДАР зв'яже список із системою Prozorro, після чого замовник зможе повідомити учасників ДАР про закупівлю з урахуванням вимог щодо регіону, коду товару, обсягу.

"Це додатковий ринок для місцевих фермерів та економія державних і комунальних коштів", - написав народний депутат і додав, що ініціатива на першому етапі поширюватиметься на виробників овочів і фруктів.

Профільний парламентський комітет підтримав ініціативу одноголосно.