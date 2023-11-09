USAID надасть понад ₴18 мільйонів на проєкт з модернізації меліоративних систем

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) надасть понад 18 млн грн для одного проєкту з модернізації меліоративних систем організацій водокористувачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що це вже четвертий субгрант від USAID АГРО, спрямований на відновлення зрошення в Україні. Загальна сума співфінансування становить 73,2 млн грн.

Очікується, що кошти будуть спрямовані для відновлення або модернізації існуючої меліоративної інфраструктури, але не для будівництва нової мережі. Співфінансування від USAID АГРО зможе отримати організація водокористувачів (ОВК), що обслуговує не менше 200 га та відповідає декільком критеріям.

Земельні ділянки членів ОВК мають бути зареєстровані в Державному земельному кадастрі, а права на них зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Інформація про членів організації водокористувачів має бути внесена до Державного аграрного реєстру відповідно до вимог законодавства. Має також бути відсутня заборгованість перед державною водогосподарською організацією за отримані послуги, пов'язані з забором води на полив за минулі роки.

Отримані від USAID АГРО кошти організація водокористувачів зможе інвестувати у: модернізацію насосної станції, яка буде передана у власність організації водокористувачів з державної або комунальної власності; придбання/заміну дощувальної техніки; облаштування інфраструктури краплинного зрошення, поливу для тепличного комплексу або саду; впровадження альтернативних джерел енергії для роботи насосної стації та дощувальної техніки, а також інші заходи.

Проєкт з модернізації зрошення буде реалізовуватися на підконтрольних територіях України, де зараз не ведуться бойові дії, і є потреба у відновленні або оптимізації меліоративної інфраструктури. Підтримка модернізації меліоративної інфраструктури має важливе значення, адже, за оцінками експертів, понад 85% досягнуло критичного рівня зношення.

Як повідомлялося, в Україні вже створено 31 організацію водокористувачів, які охоплюють понад 90 агровиробників. Завдяки модернізації меліоративної інфраструктури члени організації водокористувачів можуть збільшити врожайність в 2-3 рази на зрошуваних землях.