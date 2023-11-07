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АНАЛІТИКА

ВР пропонують запровадити експортні депозити при вивезенні основних сільгосптоварів

20:12 07.11.2023 |

Новини АПК, Право

 

Законопроєкт про запровадження експортних депозитів при вивезенні основних сільгосптоварів зареєстровано у Верховній Раді.

"Проєкт закону розроблено з метою забезпечення повернення валютної виручки до держави та регулювання платіжного балансу України при експорті окремих сільськогосподарських товарів з України шляхом встановлення режиму попередніх експортних депозитів, а також з метою недопущення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом через експорт такої продукції", - ідеться в пояснювальній записці.

Згідно з проєктом закону, режим попередніх експортних депозитів має допомогти регулювати платіжний баланс України під час експорту товарів, що класифікуються за кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206, 1507, 1512, 1514, 2306.

Ідеться про експорт пшениці, ячменю, кукурудзи, сої, ріпаку, насіння соняшнику, олії, макухи та шроту, який пропонується здійснювати лише після депонування щонайменше 10% митної вартості партії товару шляхом поповнення попереднього експортного депозиту експортера з власного поточного рахунку в банку.

При цьому поповнення попереднього експортного депозиту може не здійснюватися, якщо сукупна сума всіх попередніх експортних депозитів експортера становить понад $35 млн (і ця сума не перевищує 10% митної вартості партії товару).

Після повернення валютної виручки в Україну депоновані кошти повертатимуться експортеру в повному обсязі, а в разі часткового повернення - пропорційно поверненій сумі. Якщо експортер порушить строки для повернення валютної виручки, сума поповнення попереднього експортного депозиту буде перерахована до державного бюджету.

Крім того, випуск у митний режим експорту та пропуск за межі митної території України цих агротоварів повинні будуть здійснювати митні органи на підставі довідки, що підтверджує поповнення попереднього експортного депозиту, або довідки про консолідовану суму попередніх експортних депозитів.

Автором законопроєкту є народний депутат Мар'ян Заблоцький (фракція "Слуга народу").
За матеріалами: Економічна правда
 

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