USAID виділяє 18,2 млн грн для інтеграції ветеранів в агросектор

Програма USAID АГРО надасть 18,2 млн грн співфінансування для інтеграції ветеранів у сільське господарство, повідомлено на фейсбук-сторінці програми.

"Отримання нової спеціальності або здобуття бізнес-навичок, що враховують особливості та навички ветеранів, сприятиме їхньому поверненню в цивільне життя. Це також допоможе зменшити дефіцит робочої сили, особливо в аграрному секторі, що виник через воєнні дії. Успішна інтеграція та робота ветеранів в агросекторі нададуть змогу не лише розпочати нове життя, а й зміцнить економіку країни", - зазначили в донорській організації.

Згідно з повідомленням, конкурс оголошено для двох-трьох проєктів зі співфінансуванням у межах 6-9 млн грн для кожного для розроблення та впровадження ефективних моделей інтеграції ветеранів в агросектор країни. Проєкти покликані сприяти зайнятості ветеранів у сільському господарстві, наприклад, через підвищення кваліфікації, перекваліфікацію для подальшого працевлаштування, а також розвиток самозайнятості, започаткування та розширення/відновлення власного бізнесу в аграрній сфері.

Очікується, що виконавці проєктів зможуть поєднати як експертизу в аграрному секторі, так і досвід роботи з ветеранами та налагоджені зв'язки з ветеранською спільнотою. Тож для реалізації такого завдання можуть об'єднуватися кілька партнерських організацій із досвідом роботи, наприклад, в агросекторі та сфері навчання і працевлаштування ветеранів.

"Результатом такої співпраці мають стати розроблені моделі інтеграції як для навчання ветеранів, так і для потенційних роботодавців в агро, а також приклади успішного працевлаштування ветеранів на аграрних підприємствах або самозайнятих в агросекторі", - пояснювали в USAID.

Узяти участь у конкурсі можуть українські неурядові та недержавні підприємства, крім фізичних осіб-підприємців.

Для участі в передзаявочному онлайн-семінарі необхідно зареєструватися до 14 листопада. Кінцевий термін подання заявки - 4 грудня 2023 року.