Фінансові новини
- |
- 07.11.23
- |
- 21:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
USAID виділяє 18,2 млн грн для інтеграції ветеранів в агросектор
19:02 07.11.2023 |
Програма USAID АГРО надасть 18,2 млн грн співфінансування для інтеграції ветеранів у сільське господарство, повідомлено на фейсбук-сторінці програми.
"Отримання нової спеціальності або здобуття бізнес-навичок, що враховують особливості та навички ветеранів, сприятиме їхньому поверненню в цивільне життя. Це також допоможе зменшити дефіцит робочої сили, особливо в аграрному секторі, що виник через воєнні дії. Успішна інтеграція та робота ветеранів в агросекторі нададуть змогу не лише розпочати нове життя, а й зміцнить економіку країни", - зазначили в донорській організації.
Згідно з повідомленням, конкурс оголошено для двох-трьох проєктів зі співфінансуванням у межах 6-9 млн грн для кожного для розроблення та впровадження ефективних моделей інтеграції ветеранів в агросектор країни. Проєкти покликані сприяти зайнятості ветеранів у сільському господарстві, наприклад, через підвищення кваліфікації, перекваліфікацію для подальшого працевлаштування, а також розвиток самозайнятості, започаткування та розширення/відновлення власного бізнесу в аграрній сфері.
Очікується, що виконавці проєктів зможуть поєднати як експертизу в аграрному секторі, так і досвід роботи з ветеранами та налагоджені зв'язки з ветеранською спільнотою. Тож для реалізації такого завдання можуть об'єднуватися кілька партнерських організацій із досвідом роботи, наприклад, в агросекторі та сфері навчання і працевлаштування ветеранів.
"Результатом такої співпраці мають стати розроблені моделі інтеграції як для навчання ветеранів, так і для потенційних роботодавців в агро, а також приклади успішного працевлаштування ветеранів на аграрних підприємствах або самозайнятих в агросекторі", - пояснювали в USAID.
Узяти участь у конкурсі можуть українські неурядові та недержавні підприємства, крім фізичних осіб-підприємців.
Для участі в передзаявочному онлайн-семінарі необхідно зареєструватися до 14 листопада. Кінцевий термін подання заявки - 4 грудня 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Топ-чиновники США закликали Конгрес виділити для України 11,8 млрд доларів
|Безугла заявила, що просила Залужного не захищати дисертацію в університеті Ківалова
|Трамп відмовився їхати в Україну на запрошення Зеленського через «конфлікт інтересів»
|Вибори в Україні не на часі - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Мінфін розмістив облігації на 11 мільярдів, знизивши ставки
|ВР пропонують запровадити експортні депозити при вивезенні основних сільгосптоварів
|Кабмін знову вніс зміни до порядку блокування податкових накладних для бізнесу
|«е-Підприємець»: Кабмін затвердив запровадження нового сервісу у «Дії»
|USAID виділяє 18,2 млн грн для інтеграції ветеранів в агросектор
|НКРЕКП планує підвищити максимальні price caps на енергоринку в середньому на 4-23% із 10 листопада 2023 р.
Бізнес
|Велика Британія будує надпотужний суперкомп’ютер зі штучним інтелектом — із 200 квадрильйонами обчислень на секунду
|У США засновника криптобіржі FTX визнали винним у шахрайстві
|Xiaomi 14 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|realme GT Neo 5 SE обійшов Redmi Note 12 Turbo і став найпотужнішим у світі смартфоном середнього класу за версією AnTuTu
|Україна підписала міжнародну декларацію про безпечне використання ШІ
|iPhone індійського виробництва досягнуть до чверті світових поставок у 2024 році – Мінґ-Чі Куо
|Renault представила новий кросовер Kardian