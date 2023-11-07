Попит на українську сою шалений, ціни найближчого тижня зростуть на $5-10 за тонну - аналітики

Україна з початку листопада експортувала 110 тис. тонн сої, ціни на неї на світових ринках зростають, повідомили на щотижневому брифінгу 7 листопада в аналітичному кооперативі "ПУСК", створеному в рамках Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

Згідно з повідомленням, у листопаді законтрактовано до продажу понад 500 тис. тонн сої.

"Українська соя суттєво дешевша за бразильську чи американську, які зросли в ціні за останній тиждень. Тому на базисі FOB почали зростати ціни на українську сою, а пропозиція не є високою", - зазначили аналітики.

За їхніми прогнозами, незважаючи на рекордний урожай сої в Україні, який перевищив 5 млн тонн, світова кон'юнктура сприятиме зростанню внутрішніх закупівельних цін на неї.

"Українська олійна буде дорожчати внаслідок зростання світових цін. У найближчі два тижні побачимо в портах надбавку в 5-10 $/тонна. Наразі дунайські та одеські порти індикативно коштують на рівні 300-400 $/тонна, фактичні ціни вищі. Дорожче можна продати партію від 400 тис. тонн. Попит шалений", - наголосили експерти.

Водночас вітчизняні переробні підприємства пропонують закупівельні ціни в діапазоні 14,2-14,5 тис. грн/тонна.

"Найближчими тижнями показники можуть зрости на 500-1000 грн/тонна", - прогнозують у ВАР і додають, що зростання цін на сою підтримає попит на соєвий шрот, який подорожчав на світових ринках на 20 $/тонна за останні два тижні.