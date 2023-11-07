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В Україні вже посіяли понад 5,5 мільйона гектарів озимих
12:34 07.11.2023 |
В Україні станом на 7 листопада 2023 року аграрії посіяли 5,53 млн га озимих культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що станом на 7 листопада вже посіяно понад 4,386 млн га озимих зернових, у тому числі 3,867 млн га пшениці, 442 тис. га ячменю та 76 тис. га жита. За попередній тиждень посіяли 175 тис. га озимих зернових.
Сівба озимого ріпаку завершена у всіх областях, його посіяно 1,144 млн га.
Вже сім регіонів країни закінчили посівну кампанію: Чернігівська область, Чернівецька область, Івано-Франківська область, Полтавська область, Волинська область, Запорізька область та Закарпатська область.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 листопада українські аграрії зібрали понад 67 млн т нового врожаю, зокрема, зернових культур - 47,18 млн т, олійних - 19,96 тис. тонн.
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